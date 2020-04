Las cocinas de MasterChef 8, con más acento gallego que nunca

La nueva edición de Masterchef tendrá más acento gallego que nunca. La última edición del program culinario de TVE -que anoche arrancaba su octava edición- contará con la presencia de dos cocineros amateur de Galicia: Iván Mariñas y Sara Lúa, ambos de A Coruña. Los dos lucharán contra los otros 14 rivales para hacerse con el título de vencedor en una edición adelantada por la crisis del coronavirus y las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno.



Masterchef encendía otra vez, y ya van ocho ediciones, los fogones de sus cocinas en las pantallas de Televisión Española. Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, en el doble papel de conductores y jurado del talent show culinario, vuelven a tomar las riendas de un programa que este año contará con más concursantes que nunca: un total de 16. Todos, si quieren llevarse el gran premio final, deberán superar semana a semana los retos y pruebas que se propongan en esta nueva entrega.





La salvación de Sara Lúa

Iván ha decidido salvar a Sara Lúa y Fidel. ¿Qué te ha parecido? https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/FrE6CREjPb — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020





Luna y Alberto, ¿amor al calor de los fogones?

Iván Mariñas y Sara Lúa, los dos aspirantes gallegos de este año, consiguieron colarse la pasada noche entre la selección final de concursantes de MasterChef 8 después de superar las primeras pruebas del programa. Sin embargo, no lo hicieron de la misma forma y un detalle del coruñés con su compañera permitirá que en las cocinas de esta entrega compitan por primera vez dos aspirantes gallegos.El formato MasterChef, aquel que hace 30 años nació en Reino Unido como un simple programa de cocina, soplará las velas de su trigésimo aniversario este año. El paso del tiempo y la reinvención, clave en cualquier fórmula de éxito, hicieron que el formato adquiriera, cuando llegó en 2009 a Australia, el cariz competitivo que vemos hoy en la programación de Televisión Española, aunque el esquema parezca siempre el mismo.MasterChef 8 no revoluciona el formato más allá del número de participantes y en la primera entrega de anoche, la de la selección de concursantes, no solo se han vivido la tradicional prueba de equipo en exteriores -esta vez en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres- o las pruebas de eliminación sino que ya se han podido ver los momentos más destacados de unos concursantes que aspiran a convertirse en el mejor chef amateur de la pequeña pantalla en España:Iván Mariño, el entrenador personal de A Coruña, fue uno de los concursantes más destacados del regreso de MasterChef a TVE. No solo tomó las riendas del equipo azul en la prueba al aire libre sino que a la hora de la prueba de eliminación, después de encargarle que salvase a dos de sus compañeros, tiró de orgullo gallego y además del nombre de Fidel (al que eligió por afinidad) pronunció el de Sara Lúa, "compañera del Atlántico", para que subiese junto a él a la galería desde la que se ve la prueba de eliminación.A Luna, de Lanzarote, le encantó Alberto, el exentrenador de fútbol sala que viene de Madrid, desde la primera vez que lo vio en las pruebas de selección. Conscientes de ello, los jueces del programa alimentaron este crush poniéndolos a cocinar juntos en el último reto del casting.