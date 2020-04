A Coruña, con precaución en la 'meseta'

Un total de 197 enfermos con Covid-19 permanecían ayer ingresados en hospitales del área sanitaria de A Coruña y Cee, 29 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI). Una cifra ligeramente superior a la registrada el domingo, cuando los hospitalizados eran 190, según los datos aportados por la gerencia. Esta leve subida llega después de siete días consecutivos de descenso en el número de ingresados, una tendencia a la baja que los especialistas ven como una señal positiva, aunque insisten en la necesidad de no bajar la guardia para evitar que se produzcan nuevos picos de contagios que vuelvan a poner en jaque la capacidad de respuesta de los hospitales y, sobre todo, de las UCI.

"La semana pasada empezamos a constatar una estabilización, tanto en el número de hospitalizados, como en el de enfermos que se recuperan en las unidades de críticos e intensivos. Creo que estamos ya en la fase de meseta, incluso empezando a picar hacia abajo en la exponencial de nuevos contagios. No obstante, hay que ser muy prudentes porque, en la actual situación epidemiológica, existe un riesgo elevado de que se puedan producir rebrotes si se relajan las medidas de seguridad, higiene y contención, como sucedió, por ejemplo, en Singapur. Como tenemos un conocimiento de lo que ha pasado en otros países, no debemos caer en los mismos errores", subraya el epidemiólogo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Antón Acevedo Prado.

A la prudencia apela, también, el profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Gestal, quien reconoce que el número de ingresos es un buen parámetro para interpretar la evolución de la epidemia, mejor que la cifra de infectados, "relacionada no solo con los contagios que puedan producirse, sino también con el número de test que se realicen y dónde". En base a los datos de hospitalizaciones registradas en el área sanitaria en la última semana, Gestal considera también que A Coruña ha superado el pico de contagios y transita ya por la denominada fase de meseta. "Este aplanamiento es la consecuencia del confinamiento que hemos sufrido y que aún tenemos que sufrir durante un tiempo", advierte.

La tendencia a la baja en la cifra de enfermos con Covid-19 hospitalizados en centros de A Coruña y Cee se refleja también en las UCI, donde ayer permanecían ingresados 29 pacientes, frente a los 49 de hace una semana. Además, en los últimos siete días, se dieron un total de 157 altas hospitalarias en el área sanitaria. No obstante, pese a la contención de los ingresos y el incremento de las altas, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 continúa cobrándose vidas en el área sanitaria, y son ya un total de 85 los fallecimientos registrados en los hospitales coruñeses. En la jornada de ayer se contabilizaron tres nuevos decesos: dos mujeres de 75 años y un hombre de 95, todos ingresados en el Chuac y con patologías previas. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) notificó, también ayer, la muerte de un usuario de la residencia de mayores de O Portazgo, que eleva a 25 las víctimas mortales del coronavirus en geriátricos de A Coruña y su comarca. El doctor Acevedo aclara, no obstante, que el hecho de que se sigan registrando fallecimientos no significa que la situación epidemiológica esté "evolucionando mal". "Estamos en una primera fase de disminución del número de casos, pero hasta dentro de diez o quince días no se va a empezar a notar una bajada de la cifra de pacientes críticos y de muertes", avanza. En términos similares se manifiesta Juan Gestal. "Lo peor ya pasó, pero todavía queda mucho sufrimiento pues aún se registrarán muertes entre pacientes graves y críticos. Como la duración de la enfermedad en estos casos puede ser de varias semanas, todavía podrán producirse decesos a lo largo del mes de mayo", sostiene el profesor emérito de Medicina Preventiva.