"No creemos que sea bueno extender el curso a los jóvenes tras la cuarentena"

La presidenta de la asociación de directores de institutos públicos y directora también del Eusebio da Guarda, Isabel Ruso, asegura que todos los profesionales de la Educación pública están pendientes de las conclusiones de la mesa sectorial entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas que se celebrará hoy para poder tomar alguna decisión al respecto de la finalización de este curso, que no dan por terminado aún. En los institutos, además de Secundaria y Bachillerato, se imparten ciclos de Formación Profesional, pendientes también de qué pasará con ellos tras el confinamiento.

¿Han hablado ya de cómo les gustaría acabar el curso?

De momento no hemos tomado ninguna decisión porque no podemos tomarla, tenemos que esperar un poco a recibir órdenes para poder organizarnos. Entendemos que será diferente la solución que se tome en Infantil y en Primaria que en Secundaria y Bachillerato, que nos preocupa especialmente, sobre todo el segundo curso. Se habló de muchas cosas, incluso de un aprobado general y eso a ellos les perjudicaría muchísimo. Habrá que valorarlo en cada nivel en concreto.

¿Por qué les perjudicaría?

Pues no solo a los de Bachillerato para acceder a la Universidad, sino a todos como sociedad, ya que tanto si se trata de ir a un taller a arreglar un coche como a un hospital, los profesionales necesitan una preparación y conocimientos previos.

¿Está descartada ya esa opción del aprobado general?

No puedo hablar por nuestros políticos, pero creo que se deben tomar decisiones diferentes teniendo en cuenta los diferentes niveles. Por ejemplo, los que cursan Formación Profesional, si les reducen el número de horas de prácticas en empresa o si les cambian las condiciones, quizá prefieran dejar el curso para el próximo año, porque las prácticas son fundamentales para su formación y su manera de darse a conocer en una empresa determinada. Con una casuística tan amplia, generalizar es difícil. Lo único que podemos decir es que el profesorado y los equipos directivos van a poner todo de su parte para que la decisión que se tome sea beneficiosa para el alumnado y que obtengan los mejores resultados.

¿Estarían a favor de extender el curso, una vez finalizado el confinamiento para que los estudiantes puedan recuperar el tiempo que han perdido de clase durante el decreto de alarma o que los alumnos del segundo curso de Bachillerato hagan las pruebas de acceso a la Universidad solo con el temario que se dio en las aulas?

Cada uno tendrá su opinión sobre extender el curso, pero en general creemos que, a nivel psicológico no es bueno. Un alumnado que ha estado encerrado en casa, que ha pasado todos este tiempo sin algo tan básico como es dar un paseo o hacer deporte, algo que es sano para su mente... Encerrarlos un mes más no sé hasta qué punto puede ser positivo para ellos. Aunque tendrán que ser los especialistas quienes lo decidan. No sé si es el momento para ellos de forzarlos a que acumulen más conocimientos, tendríamos que encontrar la manera de organizarlo de otra forma. En cuanto a la prueba de acceso a la Universidad, se podría ampliar la optatividad, de modo que el alumnado se vea beneficiado al poder elegir. Es que a ellos les afecta esto muchísimo.

Es que es un curso que, en ese momento, parece clave en la vida.

Sí, es un curso muy especial y, por eso, entendemos que debe tratarse de una manera especial. Aunque también a los de primero, ya que la media de este curso cuenta para acceder después a una carrera determinada y eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de tomar una decisión. Lo único que podemos hacer ahora es esperar a ver qué instrucciones nos dan sobre este fin de curso.