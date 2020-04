"El peso de la calificación del curso debe recaer en el primer y segundo trimestre"

El presidente de la asociación de directores de los centros públicos de Infantil y Primaria de A Coruña, Antonio Leonardo Pastor, defiende que no se puede dar todavía el curso por terminado y que un aprobado general tampoco es la solución para los que están todavía en las primeras etapas de su formación escolar.

Hoy se celebrará una reunión sobre el futuro del curso escolar, ¿qué posicionamiento acordaron defender los directores de centros públicos de Infantil y Primaria de A Coruña?

Hablamos, sobre todo, de esta tercera evaluación porque tenemos muchas dudas. Todos entendemos que el curso no se puede dar por finalizado, que tiene que seguir, aunque finalmente, evaluemos esta tercera parte del curso de una manera especial. Cada centro tiene que tener una cierta autonomía para llevarla a cabo. No se puede hacer de forma genérica, porque hay familias con casuísticas muy distintas.

Hay familias que no tienen acceso a internet, por ejemplo.

Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, no puede haber diferencias de calificación, por ese motivo.

¿Descartan un aprobado general o está sobre la mesa esa opción?

Totalmente. Nosotros entendemos que un curso no se puede medir en pasarlo o no, sino que nos centramos en la formación. Lo único que nos importa es formar y que el niño o la niña vaya bien formado. Si lo pasamos de curso sin que vaya bien formado, lo único que hacemos es perderlo en el sistema educativo y una vez que se pierde ya no se recupera. No vemos lógico un aprobado general.

¿Y para los alumnos que intentan seguir el curso desde sus casas pero que tienen problemas para acceder a los contenidos porque carecen de internet o de medios técnicos, qué proponen?

Es muy complicado. Si los alumnos no pueden salir de casa y su familia tampoco, la única manera de pasarles información es telemáticamente. No hay otra manera. Está claro que están en una desventaja enorme en comparación con otros alumnos. No existe otra manera de hacerle llegar la información si no puede salir de casa.

¿Y dar por finalizado el curso teniendo en cuenta solo lo que se impartió en las aulas lo contemplan como opción?

No, porque los alumnos están trabajando y, en la medida que lo están haciendo, eso hay que evaluarlo.

¿Y alargar el curso para que los alumnos que no pueden trabajar ahora puedan hacerlo después y ponerse al mismo nivel que sus compañeros?

Pensamos que el peso de la evaluación del curso tienen que llevarlo la primera y la segunda evaluación. La tercera, evidentemente, tiene que tener una calificación, pero no puede tener el mismo peso que las dos anteriores, por eso pensamos que, cada centro tiene que tener autonomía para llevar a cabo esa tercera evaluación. En Primaria no habría tanto problema, sería cuestión de evaluar el curso si se retoman las clases y, en septiembre, hacer una evaluación inicial de cómo está cada aula y, después, el profesorado tendrá que programar todo el curso a partir de esa evaluación inicial.

¿Dedicar entonces la primera parte del próximo curso a poner a todos los alumnos del aula al mismo nivel para poder seguir con los contenidos propios del curso iniciado?

Sí, evaluar este curso y, en septiembre, hacer una evaluación general en cada aula para empezar desde ahí.

¿Defienden que se tome una decisión diferente para Infantil y Primaria de las medidas que se adopten para Secundaria?

Sí, porque la temática es distinta, en Infantil y Primaria no hay tano problema como puede haber en Bachillerato, con las pruebas de acceso a la Universidad.