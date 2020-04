La reconstrucción de Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado sábado la creación de un comité de expertos, integrado fundamentalmente por dirigentes y economistas, para afrontar la recuperación económica tras la pandemia. LA OPINIÓN ha recabado el dictamen de los agentes sociales gallegos en aras de esa reactivación. Todos asumen la dificultad del reto, recuerdan que sin salud no hay economía y exigen la acción pública para salvar a las empresas y a sus empleados. Las centrales reivindican el pacto social y critican a Feijóo por no contar con su concurso

Los empresarios gallegos (CEG), la principal organización de autónomos (ATA Galicia) y las tres grandes centrales obreras (CCOO, UGT y CIG) revelan sus recetas para superar una crisis tan inesperada como inédita.

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). La gran prioridad es controlar el virus y frenar la expansión de la pandemia. La salud de los ciudadanos está por encima de todo. Pero en paralelo, debemos preservar aquella actividad que, compatible con las indicaciones de las autoridades, permita la plena reactivación económica cuando se den las circunstancias. Debemos mantener el empleo y eso se traduce en la necesidad de liquidez. Nos encontramos en un escenario de extraordinaria dificultad que permanecerá hasta que, superada la peor fase de la crisis sanitaria, iniciemos el regreso a la normalidad. Sin embargo, el contexto que nos vayamos a encontrar será, probablemente, muy distinto del que dejamos hace unas pocas semanas. Nos esperan cambios profundos e inmediatos a los que necesitamos anticiparnos para garantizar no sólo la reconstrucción de los estragos, sino también la convivencia en democracia y la preservación de nuestro modelo económico. Claramente las recetas que apliquemos en Galicia para reactivar la economía y nuestro tejido productivo deben ir acompañadas de otras más amplias a nivel nacional y europeo. Esta no es una crisis autonómica ni nacional, sino global.

1. Necesitamos rebajas fiscales por parte del estado, de la comunidad y de los ayuntamientos.

2. Es el momento de poner en marcha inversiones públicas que estaban paralizadas para poder mantener el déficit.

3. También debe haber ayudas a la contratación y liquidez para aquellas empresas que en situación normal detenten una actividad totalmente solvente.

4. La financiación debe ser barata y con plazos adecuados para mantener el tejido productivo.

5. Además, como fuente de financiación, la colaboración público-privada es imprescindible en las circunstancias actuales.

6. La pandemia ha evidenciado los riesgos que asumimos al concentrar geográficamente la fabricación de bienes, así que es el momento de reindustrializar Galicia, de producir en casa; aprovechar ciertas potencialidades como la producción de alimentos o la madera y completar aquí el proceso productivo.

7. Además, en Galicia tenemos el año próximo una oportunidad única para revitalizar la economía, el Xacobeo. Debemos usarlo como motor de recuperación tras la crisis. Se debe trabajar en un plan de formación turística, con ayudas directas, formación y productos especializados buscando una reactivación del consumo cultural y turístico tras la pandemia a raíz del coronavirus.

8. Por supuesto la inversión en formación resulta imprescindible para la puesta en marcha de la economía y para fomentar la empleabilidad de las personas trabajadoras. Hemos de tener en cuenta las nuevas profesiones que se están gestando ya para adaptarnos desde el punto de vista formativo.

9. Asimismo apostar por el I+D+i. Más que nunca se deben poner en marcha medidas específicas de apoyo a la transferencia de tecnología e impulso a la competitividad industrial desde el fomento de la innovación, creando empleo para la innovación y ayudando a generar cultura innovadora.

10. Además, y a nivel estrictamente nacional, debería abrirse de inmediato un diálogo sincero entre los principales partidos, en la búsqueda de acuerdos amplios y acordes con la extrema gravedad del momento. Deben hacerse todos los esfuerzos para que los costes del desastre sean soportados de manera ecuánime entre unos y otros. La crisis constituye una oportunidad para que las grandes corporaciones lideren la recuperación económica, y sin desatender su función esencial de generar beneficios, orienten su acción hacia empleados, proveedores y sociedad en general.

11. Actividades tan fundamentales para nuestra economía como el turismo y la restauración vivirán un año desastroso, por lo que deberán ser objeto de planes específicos de apoyo, así como de recolocación temporal de sus empleados.

12. Igualmente es necesario agilizar y dimensionar nuestro sistema sanitario, que deberá disponer de recursos estratégicos, equipamiento y recursos humanos, para enfrentarse a esporádicos aumentos de demanda como el que venimos padeciendo ahora.

13. Finalmente, los países de la UE deben gestionar la crisis de forma conjunta; una oportunidad única para que el proyecto europeo salga reforzado.

Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Galicia. En nuestra opinión hemos de plantear una estrategia que en primer lugar aborde de forma directa los problemas de los autoempleados gallegos. Actualmente muchos autónomos no pueden acceder a la prestación por cese de actividad ni a los planes ICO, por lo cual los gastos generados por sus actividades los están dejando sin ningún poder adquisitivo. En segundo lugar, tendrían que asentarse las bases para reanudar la economía y el tejido laboral de la manera más solvente posible. Hay que tener en cuenta que los próximos meses serán más duros y que la economía y el consumo no se van a normalizar hasta pasado el verano o a final de año. No podemos obviar que en el transcurso de este tiempo muchos autónomos pueden verse asfixiados por los gastos al no estar el consumo reactivado. Debemos recuperar el nivel al que trabajaban los autónomos gallegos antes del estado de alarma. Desde ATA Galicia trabajamos con la Xunta para intentar dar soluciones a la crisis actual y plantear conjuntamente estrategias que aborden de manera efectiva este futuro incierto que nos depara el año 2020. Necesitamos también ayudas directas, como ya han planteado otras comunidades, y un programa de impulso a la venta online. También pedimos al Gobierno gallego acciones que completen las últimas medidas que presentamos a nivel estatal y que son las siguientes:

1. Que abone las prestaciones extraordinarias con urgencia para los beneficiarios, así como que proceda a las devoluciones de inmediato de las cuotas de marzo ingresadas de forma indebida.

2. Que acelere la tramitación de los ERTE y garantice acceso automático y rápido a la prestación de desempleo de los trabajadores afectados.