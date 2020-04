Sanidad interviene los laboratorios privados para hacer más test de Covid-19

El Ministerio de Sanidad ha decidido intervenir los laboratorios privados y dejarlos en manos de las comunidades autónomas. De esta manera, se pretende aumentar las pruebas de detección del coronavirus y al mismo tiempo evitar los precios abusivos que estaban cobrando en algunas de estas clínicas por los test. En todo caso, desde el Sergas descartan ampliar su red de centros de diagnóstico puesto que aseguran que ya "están utilizando la máxima producción de PCR de la que pueden disponer en todos los laboratorios".

En todo caso, según recoge la orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, las empresas tienen que notificar a las comunidades qué dispositivos de diagnóstico, bien sean PCR o test rápidos, tienen a su disposición y que pretenden hacer con ellos y deben seguir sus indicaciones. Además, las autonomías podrán regular los precios de las pruebas diagnósticas con el objetivo de "evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio".

En Madrid se llegaron a cobrar 300 euros por cabeza y en EEUU hasta 2.800. En Galicia los hospitales privados no realizan pruebas para detectar el coronavirus a petición de particulares salvo algunos casos en los que sus asegurados presentan síntomas.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) cree que es "perfectamente razonable" que se actúe de forma coordinada con las pruebas diagnósticas de coronavirus y se ha mostrado favorable a la regulación de precios,

Según su presidente, Carlos Rus, en el mercado privado, "el precio de las PCR está entre los 120 y 140 euros". En cuanto a los test rápidos "el precio lógico" está en los 30 euros y estos establecimientos los compran por una cuantía que oscila entre los 6,5 euros y los 10 euros, sin contar con el IVA ni el coste del profesional sanitario ni la logística para el transporte, tal y como aclaran desde la patronal de la sanidad privada que añade que, en todo caso, estos diagnósticos se realizan siempre con prescripción facultativa .

Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se toma el control de los laboratorios privados a petición de algunas comunidades que así lo pidieron. Tal y como explicó, se pretende asegurar que todos los recursos del sistema, tanto de la sanidad pública como de la privada, trabajan en la misma dirección y conforme a la estrategia de diagnóstico que han diseñado los epidemiólogos.

El director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio, Fernando Simón, defendió que lo que no puede permitir el Ejecutivo es que "en un periodo de escasez", haya "abusos" y se usen las PCR en poblaciones en las que no van a ser eficientes, como los asintomáticos, que no tienen ningún cuadro clínico que justifique realizarlas.

En Galicia se hacen PCR en los siete hospitales gallegos y en el Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lapasaga) de Lugo, que es privado. Y se descarta ampliar esta red.

Al margen de la red de laboratorios de los hospitales gallegos y el centro de sanidad animal de Lugo, donde ya se realizan las pruebas PCR para detectar el coronavirus, la Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia cree que son pocas las clínicas en la comunidad autónoma que estarían en condiciones de prestar este servicio. "Se requiere una tecnología que no es barata y personal cualificado", explica el presidente de los técnicos sanitarios, Juan Ramón Pérez Gómez.