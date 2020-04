Los estudiantes pasarán de curso salvo casos excepcionales y argumentados

No será un aprobado general, pero casi, porque los casos en que se considere que un alumno tenga que repetir curso serán excepcionales y deberán estar argumentados, y el curso finaliza como estaba previsto, en junio. Así lo acordaron ayer el Ministerio de Educación y las comunidades en una conferencia sectorial virtual de la que estaban pendientes miles de alumnos en Galicia y sus docentes. No obstante, hasta mañana, en principio, la Consellería de Educación no prevé trasladar a instrucciones „"provisionales", dijo la conselleira, Carmen Pomar, a la espera de que lo discutido se eleve a "orden ministerial"„ las decisiones tomadas en la reunión, que dejan en manos de las autonomías y equipos docentes, según la Xunta, cómo flexibilizar "de manera excepcional" este curso los criterios para titularse y cuántas materias se pueden suspender sin que eso afecte a la promoción, algo que reprochó Galicia, que cuestiona la "indefinición" y reclama una vara de medir homogénea y explícita en el BOE para todos.

En todo caso, del encuentro salió la decisión de que el aprobado será casi general porque la promoción del alumnado será la tónica primordial de cara al final del curso en el sistema educativo, si bien habrá nota y evaluación final en el tercer trimestre, que quedará en manos de las comunidades. En concreto, la repetición del alumnado será una medida excepcional "solidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes que se entregará a cada alumno", según dijo la ministra y recoge Europa Press.

Lo había avanzado antes de la conferencia en su comparecencia en el Congreso, cuando proclamó que "la promoción" sería "la regla general y la repetición, la excepción", en línea con lo dictaminado por el Consejo Escolar, no partidario de dar simplemente un aprobado general, y que las comunidades han aceptado. Desde el sindicato CSIF se hacían eco ayer de que se haya decidido no otorgar "el aprobado general y que a través de la evaluación continua se establezcan las máximas garantías para que la repetición sea una medida extraordinaria".

El Ministerio, explica la Xunta, optó por dejar en manos de los equipos docentes y de las comunidades la promoción del alumnado con los datos objetivos de los dos primeros trimestres y con el carácter "diagnóstico" del tercero. Este arrancó esta semana con una orden de repaso por parte de las autoridades educativas gallegas. Para la evaluación final, el profesorado deberá fijarse especialmente en el grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles, siempre desde la flexibilidad y sopesando las circunstancias del alumnado.

El "tercer trimestre", como prefirió llamarlo ayer Pomar, estará marcado por el refuerzo de lo ya impartido y el repaso, y, de ampliar contenido, no podrá ser objeto de evaluación. Así lo confirmó la conselleira, quien indicó que en este trimestre la actividad no presencial "va a estar fundamentalmente enfocada hacia la recuperación y refuerzo de los contenidos que se estuvieron trabajando en las dos evaluaciones anteriores". Añadió que si se puede "ampliar algún contenido" en algún momento", "nunca va a ser esa ampliación de contenidos objeto de evaluación del tercer trimestre". "Por tanto", quiso transmitir un mensaje de "tranquilidad y serenidad a la comunidad educativa".