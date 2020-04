Una vuelta al mundo frenada por la pandemia

La pandemia de coronavirus ha quebrado el sueño de Jesús y Carmen de dar la vuelta al mundo en autocaravana, una hazaña que iniciaron en julio de 2019 y que les ha llevado a recorrer cuatro países y más de 30.000 kilómetros; ahora están aislados en Chile, a la espera de que la situación en España esté controlada para poder volver y hacer "un intermedio" en su aventura.

Antes de llegar a la población chilena de Lago Ranco a bordo de la Merche, el nombre con el que bautizaron a su autocaravana, este matrimonio de Aranjuez (Madrid) tuvo que abandonar la región de Los Lagos porque allí la situación se había complicado para los extranjeros. "Nos consideran los propagadores del virus y no nos dejaban entrar en algunas poblaciones", explica a Efe Jesús. Su intención era quedarse allí con su pareja, ya que es asmática y "sería muy peligroso que se contagiara". En la actualidad, en Chile hay cerca de 8.000 contagios de coronavirus y alrededor de 100 muertes.

En Lago Ranco comparten su aventura con una pareja uruguaya con la que han ido coincidiendo por otros lugares de una ruta que les ha llevado a recorrer Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile y que arrancó hace nueve meses en Amberes, donde embarcaron su autocaravana rumbo a Montevideo.

Cuando Jesús y Carmen llegaron a Lago Ranco hace más de dos semanas las medidas de precaución aún eran "muy laxas", aunque había "mucha información" y veían "a bastante gente con mascarillas". Esa falta de controles la vivieron en el ferry que les llevó al lugar donde están confinados: "Solo nos pidieron rellenar un cuestionario, hicimos el trayecto de seis horas metidos en la autocaravana", cuenta Carmen, que anuncia con pesar que no les va a quedar "más remedio" que suspender esta aventura.

La pandemia de coronavirus no está aún muy extendida por Sudamérica, pero "cuando empiecen a multiplicarse los casos" Jesús augura "un caos", ya que son países que "no tienen los medios ni la capacidad de España". "Ojalá me equivoque", apostilla.

En todo caso, este parón en su vuelta al mundo „tenían previsto saltar a México y llegar a Estados Unidos, Canadá y Alaska para embarcar después hacia Asia recorriendo Rusia, Mongolia o China„ "será solo un intermedio" , asegura.

Su idea es dejar a la Merche en un lugar seguro y regresar a España "cuando el contagio esté controlado". Hasta entonces, Jesús y Carmen siguen muy de cerca lo que ocurre en España y se muestran "muy preocupados por la situación". Entre tanto, dice Jesús que esta aventura inconclusa ha merecido la pena: "Hemos conocido a muchos viajeros, hemos visto paisajes espectaculares", cuenta entusiasmado.