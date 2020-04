¿Se tramitan bien las infracciones por el confinamiento?

¿Se están tramitando correctamente las denuncias por incumplir las limitaciones impuestas durante el estado de alarma, entre ellas la que, salvo excepciones, prohíbe la circulación de personas en las calles? No como se debería. De lo contrario, el Ministerio del Interior no habría enviado, con fecha del martes 14 de abril, un comunicado a las delegaciones del Gobierno para que las fuerzas y cuerpos de seguridad (policías nacionales, autonómicos y locales) incoen las multas por desobediencia a la autoridad de la forma debida: como incumplimientos de las órdenes dictadas por la autoridad competente en la situación de alarma actual, es decir el Gobierno del Estado, no solo por desobediencia a los agentes del 091, 092, Policía Autonómica o Guardia Civil. La incorrecta tramitación de denuncias podría ocasionar la presentación de recursos a las mismas, aunque no está claro que progresasen, según fuentes jurídicas.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por este periódico, en un gran número de actas de denuncia tramitadas desde hace más de un mes en todo el país por incumplir las medidas de confinamiento que recoge el decreto que declara el estado de alarma por la crisis ocasionada por el Covid-19 queda registrada la desobediencia a los agentes de la autoridad, a los policías. Tales actas no deben recoger tal resistencia a la orden de un agente, que exige un requerimiento previo del mismo a la persona denunciada según la ley de Seguridad Ciudadana, sino la desobediencia a las medidas expresas adoptadas por el Gobierno central como autoridad competente en el vigente estado de alarma, que. Según la ley del Sistema Nacional de Protección Civil estas medidas no precisan del requerimiento previo de los agentes, al haber sido, en la situación actual, ampliamente difundidas en los medios de comunicación y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Si un acta refleja, por ejemplo, la desobediencia a un agente por estar caminando por la calle sin demostrar que lo hace porque se ajusta a alguno de los supuestos permitidos por el decreto de estado de alarma del mes pasado (pasear al perro, ir a hacer la compra...), pero la persona denunciada cumple la orden del policía y se marcha para casa, no existiría tal infracción de desobediencia. Lo que ha pasado hasta ahora en muchísimas actas es que sí se ha registrado el incumplimiento, que no correspondería, en caso de existir, a la orden de un agente sino a las órdenes directas del Gobierno motivadas por la situación de alarma por el coronovirus.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que los defectos de forma en la tramitación de actas sancionadoras pueden motivar la interposición de recursos, aunque añaden que los casos objeto de denuncia pueden ser "interpretables". Apuntan no obstante que en las infracciones de limitación de circulación cometidas durante el confinamiento actual que no respondan a los supuestos excepcionales la desobediencia al agente de autoridad ya supone una resistencia a las órdenes de la autoridad competente, el Estado.

Ante la discrepancia de criterios en la incoación de estos procedimientos sancionadores por la presunta comisión de la infracción de desobediencia a la autoridad, Interior ha enviado a las delegaciones del Gobierno un modelo de resolución para la apertura de estos expedientes con el fin de que se reflejen en ellos los hechos objeto de denuncia y las circunstancias concurrentes de la forma más precisa posible.

El ministro Fernando Grande-Marlaska se dirige a los delegados del Gobierno con el objeto de ordenar criterios en las propuestas de sanción y aclarar aspectos relacionados con la incoación de denuncias por presunta infracción del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este precepto, que castiga la desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y que está multado con entre 601 a 30.000 euros, están englobadas, explica Interior, las sanciones que se han impuesto en el último mes por incumplir el artículo 7 del Real Decreto del estado de alarma que limita la libertad de circulación. En las primeras cuatro semanas de confinamiento las fuerzas y cuerpos de seguridad multaron por desobediencia a más de 650.000 ciudadanos y, según detalló hace días el ministro, todas las sanciones son remitidas a las delegaciones del Gobierno para su correspondiente tramitación por parte de un instructor.