"Hai 80 grupos a nivel mundial tratando de conseguir unha vacina en tempo récord"

Santiago Fernández González (Vilanova de Arousa, 1975) obtivo dous doutorados, un en Microbioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e outro en Inmunoloxía pola Universidade de Copenhague. Despois dunha estadía de cinco anos na Universidade de Medicina de Harvard, estableceu no 2012 o seu laboratorio no Instituto de Investigación en Biomedicina, situado en Bellinzona (Suíza), onde é director do grupo que se encarga do estudo da Infección e a Inmunidade. É autor de numerosos artigos de investigación en revistas científicas de primeiro nivel como Nature e está especializado no estudo das infeccións respiratorias e do mecanismo de acción das vacinas.

Que tipo de investigación realiza o seu grupo en Suíza?

No noso laboratorio investigamos as ferramentas que ten o noso corpo para defenderse contra os virus respiratorios. Para impedir que un virus se estenda e cause danos nun órgano, os humanos contamos cun sistema defensivo moi complexo, formado por distintos tipos de células, que teñen a capacidade de plantarlle cara ao virus. Desde o momento en que nos infectamos, comeza unha guerra entre o patóxeno e estas defensas, que na maior parte dos casos acabamos gañando, pero que ás veces pode provocar outro tipo de complicacións, e incluso a morte. No noso grupo de investigación, tentamos coñecer que acontece en cada unha das etapas desta guerra, e como podemos axudar ás nosas defensas minimizando os danos que poida causar este combate.

Están vostedes investigando algún tratamento para neutralizar o coronavirus, por que é tan difícil atopar unha cura?

Cada virus ten ferramentas distintas para evitar ser detectado polas nosas defensas. O problema deste coronavirus e que é un patóxeno completamente novo, polo tanto non temos moita información sobre que estratexias emprega, canto dura a infección ou a que órganos afecta. Si se sabe que o virus ten unha capacidade moi alta de reproducirse, e unha mortalidade próxima ao 1% dos infectados, o que o fai un patóxeno moi perigoso. Estase a investigar a utilización de algúns fármacos antivirais xa existentes que se usan na actualidade para controlar outras infeccións. Non obstante, a forma de atacarnos é distinta en cada un dos virus, polo que é difícil atopar unha cura que sexa eficaz para todos os tipos de virus. O noso grupo está centrado en dúas estratexias na loita contra o coronavirus, por un lado estamos investigando distintos tratamentos para minimizar a inflamación que causa no pulmón, e, por outro lado, estamos probando a eficacia de outras moléculas chamadas lecitinas para a neutralización do virus. Estas moléculas son producidas polo noso corpo e poderían servir como unha terapia alternativa á vacinación.

Canto tempo tardaremos en conseguir unha vacina?

A vacina é o tratamento máis eficaz na loita contra os virus pero producir unha vacina e un proceso extremadamente complexo. Normalmente tárdanse uns 10 anos en terminar todas as fases da produción dunha nova vacina. No caso do coronavirus hai mais de 80 grupos a nivel mundial que están utilizando distintas estratexias para conseguir unha eficaz nun tempo récord. Unha parte importante desta investigación será testar a eficacia da futura vacina en todos os grupos de idade, xa que normalmente son menos efectivas nas persoas maiores, que, como sabemos, son un dos grupos mais afectados polo virus. Non podemos predicir con certeza cando estará lista, pero calculase que aproximadamente dentro dun ano. Hai tamén un problema loxístico que esta relacionado: o tempo que se tardara en producir os miles de millóns de doses que se necesitan para vacinar a toda a poboación mundial. Por iso, para que o programa de vacinación sexa un éxito, é necesaria unha coordinación internacional moi importante. Ademais, haberá que resolver outras cuestións de tipo ético como son a dispoñibilidade desta futura vacina para todos os países, incluídos os do terceiro mundo, e sobre todo garantir que ninguén saca un partido económico desta situación.

A que se debe que as persoas maiores sexan as mais afectadas polo virus, e por que non afecta tanto aos nenos?

Esta é unha pregunta para a que, polo momento, non temos unha resposta clara. No caso da gripe, que é un virus que actúa de forma semellante ao coronavirus, os grupos de idade mais afectados son os maiores e os nenos. Debese a que normalmente as defensas nestes grupos están mais debilitadas. No caso do coronavirus semella que os nenos teñen o equilibrio perfecto para conter a infección do virus sen sufrir os danos colaterais que causa a inflamación. Teremos que estudar mais en detalle esta resposta porque nela está a clave para vencer a este patóxeno.

O Covid-19 pode converterse nunha enfermidade estacional como é a gripe?

É posible, aínda que parece que a capacidade de mutación do Covid-19 e moito menor que a do virus da gripe, polo que, con sorte, poderemos controlalo cunha única dose dunha vacina efectiva.

Cando poderemos volver á normalidade, e como se fará.

O que temos que ter claro é que imos convivir co virus durante un período de tempo longo. Desgraciadamente non desaparecerá por completo despois do período de cuarentena. A pandemia actual orixinouse a partires dun só infectado e nestes momentos temos, só en España, varios centos de miles de infectados. Mentres agardamos pola chegada da vacina, teremos que continuar unha tempada extremando as precaucións. O que seria vital é seguir protexendo especialmente a todas aquelas persoas que pertenzan a algún dos grupos de risco. E é de gran importancia coñecer que porcentaxe da poboación que xa estivo en contacto co virus, e polo tanto desenvolveu anticorpos específicos que os poidan defender dunha futura reinfección. Esta porcentaxe vai ser maior naquelas zonas nas que a incidencia do virus esta sendo máis alta, por exemplo en Madrid, comparado con outras zonas de menor incidencia como Galicia.

Pode haber un efecto rebote?

O confinamento esta tendo un efecto claramente positivo á hora de reducir o numero de casos e evitar dese modo a saturación dos servizos de emerxencias dos hospitais. Sen embargo, é previsible que no momento en que volvamos á nosa actividade diaria o numero de casos volva aumentar, xa que teremos persoas infectadas e non infectadas de novo en contacto.Penso que se debería tentar que ese aumento non sature de novo a capacidade dos hospitais. Para iso, mantería as medidas de distancia social, complementadas co uso xeral de máscaras. Ademais, penso que é crucial seguir protexendo especialmente a todas aquelas persoas que pertenzan a algún dos grupos de risco ata a chegada da vacina.