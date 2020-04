El naval pide ampliar la exoneración fiscal y reducir las tasas portuarias

Sectores como el naval ya empezaron a sufrir los primeros síntomas de las crisis desatada por coronavirus antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma. Casi un mes antes del confinamiento y la paralización de casi todas las actividades en el país, el naval gallego ya tuvo que enfrentarse al embate de la pandemia, con problemas en los suministros, importaciones y exportaciones afectadas. trámites paralizados, pérdidas de vuelos... "No hay clientes ni proveedores, se está trabajando con lo que ya existía, y el suministro que llega es solo nacional; el daño al sector es importante y a día de hoy es difícil de cuantificar", detalla Óscar Gómez, gerente de Aclunaga (Asociación del Clúster del Naval Gallego).

Una vez levantado el estado de alarma, el sector cree que debería extenderse hasta finales de año la reducción y exoneración de impuestos anunciada, así como aplicar la reducción de tasas portuarias y de importación y exportación. El hecho de que no se hayan tomado medidas generales desde Europa para hacer frente a la pandemia hará más difícil la vuelta a la normalidad. "Eso hará que no todos vayamos al mismo ritmo y que cuando nosotros levantemos el estado de alarma, en otros países todavía habrá confinamiento y, en consecuencia, si no hay clientes fuera de nuestras fronteras, estaremos parados", lamentan.

Con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis sanitaria sobre el empleo, una medida que permitiría subsistir a los sectores más golpeados por la pandemia sería una línea de ayudas para fomentar la contratación. "Ayuntamientos y diputaciones pueden hacerlo, también con cursos de formación para el reciclaje para así poder adaptarse", destaca Óscar Gómez.

Otros elementos clave para la supervivencia del sector es la potenciación del consumo en España y, en consecuencia, las deducciones fiscales, así como agilizar las autorizaciones para que las empresas españolas fabriquen productos de protección. "Se está comprando en China y la espera es de unos 15 días". "No puede haber problemas de abastecimiento, y faltan guantes, buzos y filtros especiales", lamenta el gerente de Aclunaga.