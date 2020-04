España supera los 20.000 fallecidos y los 191.000 contagios pese a cierta contención

España supera ya oficialmente los 20.000 muertos por Covid-19, y casi llega a los 200.000 infectados si bien parecen contenerse tanto el número de fallecidos como de contagiados, a tenor del último balance del Ministerio de Sanidad hecho público ayer en pleno proceso de recuento y revisión de los datos ante la disparidad de criterios de las diferentes comunidades para contabilizar los fallecidos por este virus.

En las últimas 24 horas, según informó el Ministerio, se produjeron 565 nuevos decesos „frente a los 585 del día anterior„ con lo que el balance total de fallecidos se sitúa oficialmente en 20.043. Los contagios „4.499 casos nuevos respecto a los 5. 252 de la jornada previa„ suponen también una ligera reducción, y elevan a 191.726 las personas infectadas en España desde el inicio de la crisis. La mejor noticia se refiere a los pacientes recuperados, con el alta a 3.166 enfermos ayer son ya 74.662 personas las que se han curado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, expuso ayer que "progresivamente se irá mejorando la calidad de los datos" y ha pedido "dar el margen adecuado" a las comunidades para que los vayan remitiendo "cada vez mejor". En este sentido, defendió los datos de Sanidad publicados sobre la pandemia de Covid-19 y recalcó que se están computando "todos" los muertos a causa de la enfermedad. Sanidad , insistió, utiliza los datos que comunican las comunidades: "No nos podemos inventar los datos". Simón considera que no se pueden comparar los datos porque han ido cambiando a medida que se han ido modificando, por ejemplo, aspectos como los tipos de test realizados, las personas a los que se les practican o los propios criterios al hacer los test.

Simón incidió en que la valoración de un fallecido sospechoso de tener coronavirus "tiene que ser diferente" a la de un confirmado. "No es lo mismo si tenía un cuadro respiratorio agudo grave y con neumonía que una persona que tenía simplemente tos o un poco de fiebre", ha dicho. En este punto, recuerda que Simón que en España "todas" las personas fallecidas están registradas en la base de datos y que el problema es "cómo interpretar la información". "Ahora mismo podemos interpretar correctamente los fallecidos con un test diagnóstico", concluye.

El comité de expertos es partidario de adaptar y relajar las medidas según avance el control del Covid-19. Simón anunció que se irán relajando las medidas según se compruebe que la transmisión del coronavirus "está realmente controlada", y aunque advirtió que "no se pueden eliminar de un día para otro todas las medidas de control", sí pueden modificarse algunas". Destaca, no obstante, que hay que actuar con precaución porque "no se puede tirar por tierra" el esfuerzo realizado durante el mes y medio de confinamiento, que se cumplirá el próximo 26 de abril. "Obviamente se entiende que se pueden ir adaptando esas medidas de control, que contempla el estado de alarma", indicó, pero siempre que se pueda garantizar que "la capacidad de nuestro sistema asistencial puede responder, sin llegar a los límites de presión anteriores, ante un posible rebrote, aunque sea más pequeño".

El epidemiólogo señala que la mayoría de los contagios actuales se están dando en tres focos: los hogares, una cifra inferior en los centros sanitarios y en las residencias de mayores. Destacó que los casos que se notifican ahora son personas que se contagiaron hace unos 15 días.