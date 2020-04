"Parecen tiempos de guerra"

Un 11-S multiplicado por cuatro. El uso de transporte público, las aglomeraciones, la precariedad laboral, una sanidad pública casi inexistente y las indecisiones políticas han convertido a Nueva York en la zona cero del coronavirus en Estados Unidos, el país con más contagios (735.242) y muertos (39.089) en el mundo, según los datos del Instituto John Hopkins. Más de 13.000 de esos decesos se han producido solo en la Gran Manzana cuando en 2001, en el ataque a las Torres Gemelas, fallecieron unas 3.000 personas. En el medio de esta vorágine y esta pandemia, hay coruñeses que buscan sobrevivir y adaptarse a una catástrofe que se ha llevado por delante infinidad de vidas en la ciudad más desmedida del planeta y que ha removido sus cimientos, hasta poner en duda el tan manido concepto del sueño americano. "Al final, el trasfondo es que se ha visto que en este país no hay igualdad de oportunidades. El virus nos afecta todos, pero no todos tenemos la misma exposición", analiza Susana Martínez-Conde, profesora y directora del Laboratory of Integrative Neuroscience de la Universidad de Nueva York, que pone el foco en las desigualdades sociales y en la falta de protección social que ha acentuado la incidencia del coronavirus.

"Esta ciudad tiene una densidad de población inigualable. Es cosmopolita y se apoya en una gran red de transporte público. Menos de la mitad de los neoyorquinos tiene coche". Martínez-Conde apunta algunas de las claves que explican la fácil propagación y el impacto del virus en su comunidad. La cifra de contagios en el estado supera incluso a la de España: 236.732 por 195.944. De la infección a la hipotética hospitalización y a las defunciones. Ahí entra en juego la falta de protección sanitaria. "En Estados Unidos el sistema es un desastre", apunta Raúl Gil, betanceiro, ahora jubilado y fotógrafo aficionado que vive en Montclair, en Nueva Jersey, a media hora de Manhattan. "Casi nadie tiene seguro y le tienen mucho miedo a las facturas", refuerza.

En los últimos días ya se han articulado fórmulas para que ningún afectado por Covid-19 se quede sin atender en hospitales de la ciudad, pero muchas veces los síntomas son compatibles con los de otras enfermedades y, como el test sea negativo y haya entrado por urgencias, los afectados vuelven a estar sin red. "Si es una neumonía y no es coronavirus la factura ya es tuya. En Estados Unidos sin seguro te arruinas. Se han abierto fosas comunes, parecen tiempos de guerra", cuenta Jesús Álvarez, ex canterano del Dépor y ahora promotor de eventos y futbolista en EEUU, donde ha jugado para el Cosmos. El parón lo trajo de vuelta a su casa de Oleiros a mediados del mes de marzo, pero en junio espera volver a su piso en Chelsea, en el Meatpacking District.

Raúl Gil sigue en su casa, aunque le tienta acercarse a Manhattan a fotografiar una urbe que ha pasado de los tumultos a las avenidas semivacías. Susana Martínez, alertada por lo que ya ocurría en España, dejó su vivienda de Brooklyn cuando cerraron los colegios y suspendieron sus clases en la universidad y desde entonces está teletrabajando en una casa a las afueras de Atlanta. Quien sí sigue con un día a día, no muy diferente al habitual, es Marco Antonio Goyanes, natural de Carnota. Él, junto a otros gallegos, presta servicio desde hace tres años en la Delaney Associates LP, una empresa que se dedica a la excavación de carreteras y que realiza saneamiento de emergencia para el ayuntamiento.