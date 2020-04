El Ayuntamiento de Pamplona cancela la celebración de los Sanfermines

El Ayuntamiento de Pamplona decidió ayer suspender la celebración de las fiestas de San Fermín en julio de 2020 por la pandemia del Covid-19, una noticia que aunque "esperada" por la situación actual "no deja de producirnos tristeza. No obstante, no descarta que se puedan celebrar en otra fecha si se dan las condiciones para ello.

En una rueda de prensa por internet, Ana Elizalde, concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, que ha asumido las funciones de Alcaldía ante la baja por coronavirus del primer edil, Enrique Maya, señaló que aunque faltan dos meses y medio para el 6 de julio, "parece evidente que nuestras queridas fiestas están muy reñidas con el coronavirus" y al igual que otros acontecimientos mundiales se ha decidido suspender los Sanfermines, que "no han podido ser la excepción". Comentó que fue una decisión "dura y triste" y que hubo consenso" de todos los grupos municipales porque "somos conscientes de que no hay otra opción".