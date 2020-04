Cuarenta días han pasado desde aquel jueves al mediodía en el que mi móvil empezó a vibrar reiteradamente mientras daba clase en un aula de 1º de ESO. La prensa daba la noticia incluso antes de que Feijóo lo anunciara en rueda de prensa: se suspendían las clases en todos los niveles educativos. Me hubiera gustado enterarme de otra manera, pero fue así.

Cuarenta días en los que los responsables de esto de la educación en nuestro país, me da igual que vivan en Madrid o en Santiago, han sido incapaces de llegar a un acuerdo sólido sobre cómo terminar este curso. Seguimos sin unas instrucciones claras y contundentes que den una respuesta real y eficaz a los problemas a los que toda la comunidad educativa se enfrenta estos días. ¿No creen que es hora ya de pensar en nuestros alumnos y dejar a un lado las confrontaciones políticas, ideológicas, territoriales y ridículas? A mí lo único que me importa ahora es encontrar un ordenador para Fátima o Enmanuel, que solo tienen un móvil para toda la familia para teleaprender, o enseñar a Luisa a mandar un correo electrónico, o a Alexandra a adjuntar un archivo, o hacer recapacitar a Heizel para que no vuelva a escaparse de casa en pleno confinamiento. Y como yo, seguro que compañeros como el que vi en el telediario dando clase a sus alumnos en la montaña lucense con walkie talkies por la falta de conexión a internet en la zona.

Pónganse a tomar decisiones serias, por favor, y si les sobra tiempo, empiecen a diseñar un plan para el futuro basado en lo que estamos aprendiendo estos días. Permítanme hacerles algunas sugerencias. Primero, renovar los currículos de muchas materias para dotar a nuestros alumnos de los conocimientos informáticos básicos. Porque saber subir una foto a Instagram y darle "me gusta" a la publicación de un amigo, no es tener competencia digital. Ahora que se va a poner de moda eso del distanciamiento social, a lo mejor es el momento oportuno para reducir las ratios de alumnos por clase, que tanto tiempo llevamos demandando en vano. Y a lo mejor sería conveniente aumentar considerablemente el presupuesto destinado a dotar a los centros de medios técnicos y humanos para atender a la diversidad, a esos alumnos "desconectados" que ahora tanto les preocupan. Son solo tres propuestas, pero seguro que a ustedes se les ocurren muchas más. Y si no, no duden en visitar los centros públicos de esta ciudad o cualquier otra, seguro que encontrarán inspiración.

Alguien me ha dicho en estos días que lo importante es salvar vidas, no lo que aprendan o dejen de aprender nuestros jóvenes. Pero, lo siento, yo no soy médico, soy profesora, y llevo 40 días sintiéndome sola, intentando evitar que mis alumnos caigan del barco en medio de la tempestad.