La irrupción de centenares de mensajes de WhatsApp de los grupos de padres saltaron ayer a la hora de la siesta, con un perfil bien diferente al de los últimos días de cuarentena. La indignación de las familias tomó el relevo a la retahíla de recomendaciones para acertar con la carga escolar y sobrellevar el hastío de estas últimas semanas. Horas antes de que el Gobierno rectificase para permitir finalmente que los niños salgan a dar paseos, las familias quisieron alzar la voz, por medio de la mensajería instantánea, por el "alivio"„que en un principio relativo„ del confinamiento de los más jóvenes. Una frase se repitió como un mantra en los grupos: "Es una tomadura de pelo".

"¿En qué están pensando?", "no tienen hijos, ¿o qué?" son algunas de las citas que se podían leer a media tarde en la conversación en un grupo de sexto de Infantil de un centro coruñés, padres de niños de entre 5 y 6 años. "No creo que súper, bancos o farmacias sean ahora mismo sitios adecuados para ir con niños", se desahogaba una de las madres. Otra, indicaba a renglón seguido: "Hombre, parques ya imaginaba que no, pero un pequeño paseo...". "Para eso es mejor que no les dejen, no les supone ningún beneficio, al contrario, los expones", añadían. Otra de las interlocutoras, trabajadora sanitaria, aseguraba que "esa medida no previene Covid sino que aumenta el riesgo; no mejora salud pediátrica sino que la pone en riesgo y, lejos de parecer una medida de alivio a este grupo de edad, parece un castigo".

"¿Y no podrán tener los niños lo mismo que los perros? A un perro no lo llevas al banco, farmacia y súper; le das un paseíto y para casa", se preguntaba otra progenitora que relataba los síntomas de cansancio de sus dos hijas de 5 y 4 años.