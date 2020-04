Críticas por gestión "errática" y peticiones para "garantizar" las convocatorias

La oposición criticó ayer la gestión de la Consellería de Educación en esta crisis. Por el grupo del PSdeG, Gonzalo Caballero censuró que cuando el PP y el Gobierno de la Xunta hablan de haber puesto en marcha medidas de anticipación "se equivocan" e instó a que "abandonen el discurso de la anticipación fingida, falsa, y resolvamos el problema entre todos", aseveró. El secretario general de los socialistas gallegos echó en cara al PPdeG que "no trasladó con claridad" si aceptaba o no el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. Añadió que la suspensión de las oposiciones ahora "es una muestra de la falta de línea estratégica" de su departamento.

David Rodríguez, del grupo parlamentario Mixto, solicitó la convocatoria urgente del Consello Escolar, un órgano asesor, y solicitó guías para las familias y fortalecer la red pública digital.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, echó en cara a la conselleira que en el ámbito educativo se adoptaron decisiones "erráticas" y "sin certezas".

Pontón consideró también que la Consellería "no acertó" en la defensa de las propias competencias que Galicia tiene en materia educativa y lamentó la ausencia de "diálogo" por parte de la Xunta con los agentes implicados.

La diputada del grupo Común da Esquerda Luca Chao consideró que hubo incluso "maltrato" a los partidos opositores por parte del Gobierno gallego. Chao censuró que la comparecencia de Pomar ayer en el Parlamento tenía como objetivo "seguir en un electoralismo que no nos conduce a nada".

Por su parte, los sindicatos reclaman garantías a la Xunta y que concrete más la propuesta de cara al próximo ejercicio.

La CIG-Ensino ironizó con que la titular de Educación comparezca para confirmar "lo que era una obviedad", e insistió en que la central sindical pedía "claramente" desde el 31 de marzo que se debía anunciar el aplazamiento de la OPE. En este sentido, CCOO Ensino lamentó que la decisión "llega tarde" y evidencia "una vez más la gestión errática que está haciendo esta Consellería" en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Desde FeSP-UGT avanzaron que pedirán a Pomar "que matice" todos los aspectos que quedan por resolver de la OPE y advierten de que el aplazamiento "no puede ir en detrimento" de las plazas del próximo año.

ANPE-Galicia lamentó también "que no se tuviera en cuenta en ningún momento a los legítimos representantes del profesorado" e insiste en que no se puede perder "ni una de las plazas convocadas", además de solicitar que la celebración del proceso se realice con medidas para preservar "la salud de la comunidad educativa" y para evitar "posibles colapsos en plazos administrativos". Los sindicatos (y las ANPA) están convocados hoy a una reunión por videoconferencia con la conselleira de Educación.