El Gobierno se plantea que un adulto pueda salir con hasta tres niños a la calle

Un total de 316.012 niños gallegos de hasta 14 años, 30.000 en la ciudad de A Coruña, según datos del último censo, se preparan para pisar la calle a partir del domingo. Bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo un protocolo que todavía está en fase de deliberación por parte del Gobierno, los niños de todo el país ya cuentan las horas para respirar aire puro después de más de cuarenta días de confinamiento.

Tras la polémica surgida el martes en la que al principo se apuntaba que los niños podrían salir para acompañar a sus padres al supermercado, a la farmacia o al banco, a última hora del día del Ministro Salvador Illa apuntaba que finalmente los menores de 14 años podrían dar paseos cortos, algo que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considera "razonable". Además, ha reconocido que en los supermercados la "proximidad es mayor" y "no tendría sentido" que volvieran a "masificarse". Simón precisó en su comparecencia de ayer, posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, que "en los próximas días se planteará la versión final" de las medidas que propone el Gobierno para la salida a la calle de los niños.

El Gobierno encargó hace dos semanas un informe a una comisión de expertos integrada por ocho profesionales pediátricos de distintas áreas. En ese informe realizan una serie de recomendaciones entre las que se encuentran paseos de entre 30 minutos y una hora diarios por lugares cercanos a la vivienda. Los expertos proponían también salir a los parques sin acceder a las zonas de columpios y recomendaban salir con mascarilla (a partir de 4 años), así como que los pequeños pudieran correr o saltar, siempre respetando la distancia estipulada. Para los mayores de 14 años proponían que pudieran pasear, correr, montar en bici y usar patines no eléctricos.

El documento final sigue sometido a debate. La mayoría de medidas han sido aportadas por la Dirección General de Infancia, a tenor de las cuales los niños podrían salir desde las 8:00 de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche. En esa franja, los menores de 14 años tendrían la posibilidad de dar un paseo diario de no más de una hora y en el entorno cercano a su vivienda (no más allá de un kilómetro de distancia).

Cada adulto podría acompañar hasta a tres niños en ese paseo. Además, la persona mayor de edad que acompañe a los menores como responsable tendrá que convivir con ellos y cerciorarse de que los niños no pisen la calle si presentan fiebre o algún síntoma de la enfermedad.

Mayores de 14 años

Una de las dudas que sí ha quedado resuelta ayer es la referida a qué ocurrirá con los 1,4 millones de menores de 14 a 18 años. Mientras que las primeras medidas se refirieron a menores de 14 años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó en el Congreso de los Diputados que "los mayores de 14 años podrán salir acompañando a un adulto a las actividades de primera necesidad" como hacer recados.

El Gobierno baraja también una serie de recomendaciones como el uso de mascarillas o ciertas normas básicas de higiene, pautas que pretende incluir en la guía para el desconfinamiento gradual de los menores de 14 años. El documento recomienda comunicar a los niños todas estas normas antes de salir de casa y recuerda que las salidas no son de cumplimiento obligatorio ni se pueden usar para otro fin que no sea el alivio del confinamiento de los más pequeños.