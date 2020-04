Halladas trazas de coronavirus en las redes de agua no potable de Roma y Milán

La pandemia supera los 180.000 muertos con récord de casos diarios en EEUU. El coronavirus supera los 2,6 millones de casos y deja más de 180.000 víctimas mortales en 185 países. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins, el número total de personas curadas asciende a 706.636, con Alemania liderando esta tabla con 99.400 personas recuperadas, seguida por España, con 85.915. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, marcando ayer la peor cifra de casos diarios. Este aumento eleva el balance a 835.306 personas contagiadas, mientras que hay ya casi 46.000 víctimas mortales

Las autoridades italianas hallaron trazas genéticas del nuevo coronavirus en la red de agua no potable de Roma y Milán (norte), aunque han descartado riesgos para la salud y creen que analizar el alcantarillado servirá para detectar futuros brotes. El Instituto Superior de Sanidad (ISS) confirmó ayer la presencia de restos de coronavirus en la red de descarga hídrica del área occidental y centro-occidental de Milán, una de las ciudades más afectadas por la pandemia, y también en la zona este de la capital.

Sin embargo, esto no entraña ningún riesgo para la salud de las personas, aseguró el director del Departamento de Calidad del Agua del ISS, Luca Lucentini, en un comunicado: "el ciclo hídrico integrado, el proceso que conlleva a la potabilización de las aguas en el sistema de alcantarillado y de depuración, es ciertamente seguro".

De hecho, el análisis del agua no potable podría ser de utilidad en el control de la pandemia, apunta la experta Giuseppina La Rosa, del Departamento de Medioambiente de la institución y que dirigió la investigación, plasmada en un informe que se publicará próximamente. La Rosa señala que estos rastros de coronavirus en el agua de deshecho de las ciudades pueden servir como "espías" del estado de salud de sus habitantes y ayudar así a saber rápidamente si una población está siendo infectada por el patógeno y en qué medida.

La epidemia en el país volvió a anotar ayer un nuevo descenso de casos positivos activos, tercer día consecutivo. Se registraron 437 fallecidos, un dato inferior al del día anterior, lo que eleva la cifra total de muertos a más de 25.000. En Italia había ayer 107.699 casos activos de coronavirus, una decena menos de los contabilizados el martes. En total y desde que comenzó la pandemia han dado positivo de coronavirus 187.327 personas, incluidas las 25.085 que han muerto.

Sigue descendiendo el número de personas hospitalizadas. Ayer eran 23.805 los ingresados, 329 menos que en la jornada anterior. De todos ellos, 2.384 se encuentran en cuidados intensivos, 87 menos que el martes. Otras 81.510 personas se encuentran aisladas en sus domicilios con síntomas leves o asintomáticas, mientras que la cifra de personas que han logrado recuperarse del virus asciende a 54.543, casi 3.000 más que el día anterior.

Italia mantiene los puertos cerrados a los barcos de ONG que rescatan a migrantes en el Mediterráneo, declaró la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, que se refirió a los 34 migrantes rescatados por el barco español Aita Mari y los más de 140 salvados por el Alan Kurdi, de la ONG alemana Sea Eye. Han sido puestos en cuarentena en embarcaciones italianas, pero a quienes se les ha denegado pisar tierra.