Las muertes registran un ligero aumento en España y suman 435 para llegar a 21.717

Las muertes y los contagios por coronavirus experimentaron un ligero repunte ayer en España, si bien no se puede establecer una relación directa de este incremento con la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales. Según el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por ahora no se ha observado que el levantamiento parcial de las restricciones laborales esté teniendo impacto alguno ni que provoque un "repunte significativo" de los casos, sino que tiene más que ver con el aumento de las pruebas de diagnóstico realizadas. El número de fallecidos en España sumó otros 435 para alcanzar un total de 21.717, mientras que los nuevos positivos fueron 4.211, que elevan la cifra global a 208.389 desde el inicio de la pandemia.

En Galicia, la evolución ha sido similar. Ayer se registraron once óbitos más —cuatro de ellas en el área sanitaria coruñesa—, que elevan el número total a 483. La tasa de letalidad sobre el total de contagios en Galicia es del 4,13%, mientras que en España se sitúa en el 10,4%, lo que coloca a la comunidad gallega como la que tiene el índice más bajo del Estado.

Del total de fallecidos hasta ahora, 107 murieron en centros de mayores mientras que otros 103 lo hicieron en hospitales tras ser derivados allí desde geriátricos. Entre ambas magnitudes representan al 44% de todas las defunciones registradas en Galicia.

Por áreas sanitarias, 108 muertes corresponden a la de A Coruña, 74 a la de Vigo, 72 a la de Ourense, 59 a la de Santiago, 23 a la Ferrol, 25 a la de Lugo y 15 a la de Pontevedra.

Los casos activos de Covid-19 llegaron a los 6.534 (8.634 acumulados desde el inicio de la crisis, según el recuento del Ministerio de Sanidad), mientras que las personas ingresadas en UCI bajaron a 96, cinco menos que la jornada anterior. En el caso del área sanitaria coruñesa, el número de ingresos está en 153 (uno menos que el martes) y se mantiene en 23 la cifra de ingresos en UCI. En cuanto a las residencias de mayores y centros de discapacidad ayer se dio el alta a dos usuarios de la Concepcional Arenal y dos trabajadores de Domus Vi Matogrande mientras se registraron tres muertes: dos en Santa Teresa Jornet y otra en Matogrande. La cuarta víctima mortal de la jornada fue una mujer de 92 años, ingresada en el Hospital Universitario y con patologías previas.

Para conocer el alcance real de la pandemia en Galicia, el Sergas comenzará hoy a realizar la primera de las dos olas de test, con una primera tanda de 50.925 y otra, de igual tamaño, posteriormente. En esta primera fase, en las ciudades, se realizarán 4.800 en Vigo, 3.500 en A Coruña, 2.800 en Ourense, 2.150 en Lugo, 1.900 en Pontevedra, 1.650 en Santiago y 1.500 en Ferrol.

En su comparecencia diaria, Simón aseguró que España ya tiene la capacidad de detectar, diagnosticar, tratar y aislar "correctamente" todos los casos de coronavirus.

Una capacidad que, tal y como señaló tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, permite empezar a poder pensar en ir abriendo medidas de control.

Fernando Simón informó de que casi la mitad de los nuevos casos han sido detectados a través de pruebas serológicas, las cuales indican que la evolución de la epidemia del Covid-19 es "correcta". Además, comentó que casi la mitad de las personas ingresadas en UCI o de nuevos hospitalizados corresponden a una sola autonomía.

Las cifras de afectados y fallecidos son todavía provisionales por el sistema de recuento de Madrid, que estima ahora en 11.852 las muertes con sospecha o confirmación de Covid-19, casi 5.000 más que la cifra de Sanidad.