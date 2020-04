Los pacientes crónicos, bajo control

El temor a contagiarse de coronavirus no solo ha hecho que la afluencia a las Urgencias baje a la mitad o que incluso se atiendan un 30% menos de infartos sino que también se ha desplomado el número de pacientes no Covid que demanda atención de su médico de cabecera. Pese a que desde el inicio de la pandemia se pidió anular todas las citas no urgentes y optar por la consulta telefónica, médicos coruñeses recuerdan que "están ahí" al temer que haya pacientes que precisen atención y no pidan ayuda por miedo. También desde el Ministerio de Sanidad se hace hincapié en que "Atención Primaria sigue siendo el referente en el seguimiento de nuestra salud" e instan a todo aquel que "tenga dudas sobre alguna cuestión de su estado de salud, note cambios en el mismo o situaciones agudas que nunca ha tenido" a que llame a su ambulatorio para ser atendido por un facultativo. "No retrase la atención en caso de ser necesaria", insisten. Además, ante la sospecha de que muchos pacientes crónicos no llevan a cabo un correcto seguimiento de su patología durante el confinamiento, Sanidad ha publicado en su web varios documentos con recomendaciones para diferentes tipos de enfermos.

EPacientes anticoagulados. Sanidad recuerda que pese a las limitaciones establecidas por la pandemia, los pacientes que toman anticoagulantes —en su mayoría Sintrom— tienen que seguir realizando los controles periódicos en su centro de salud como hacían hasta ahora. "No pueden faltar a la cita del control, ni cambiar la dosis de la medicación por su cuenta", destacan desde el departamento de Salvador Illa, donde instan a consultar con el profesional correspondiente si "se sangra o surgen hematomas espontáneos". Aconsejan además tomar siempre el fármaco a la misma hora para evitar olvidos y si ésto ocurre, tomarlo en otro momento del día pero "nunca" juntar la dosis de una jornada con la del día anterior.

EDiabéticos. Se trata de pacientes que entran en los grupos de riesgo al tener más probabilidades de complicaciones si contraen el coronavirus, por lo que Sanidad les pide que realicen correctamente el seguimiento de los niveles de glucosa y mantengan el autocuidado que exige esta enfermedad. "Hay que seguir la dieta y la tabla de ejercicios que nos hayan recomendado y monitorizar los niveles como nos hayan ordenado (incluida la medición de cuerpos cetónicos si se lo ha recomendado su médico)", indican en Sanidad, donde recuerdan la importancia de "no cambiar la medicación ni saltarse ninguna administración".

EPersonas con epilepsia. El Ministerio recuerda a estos pacientes la importancia de llevar una vida saludable (dieta sana, respetar los horarios de sueño, hacer ejercicio y cuidar el bienestar emocional) y resalta que "se cumpla con el tratamiento y no se interrumpa bruscamente". Además instan a no consumir "drogas ni alcohol" y a consultar con su médico habitual "si aumentan las crisis". Eso sí, si la crisis dura más de 5 minutos, aparece una segunda consecutivamente, tiene otra enfermedad o se está embarazada o bien se sufre una lesión por la crisis debe llamar al 112.

EPacientes con EPOC. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es un factor de riesgo para sufrir complicaciones en caso de infectarse de Covid-19. Sanidad recomienda "mantener una buena hidratación (mediante agua, infusiones o zumos naturales), seguir utilizando en casa según se haya indicado el oxígeno o el aparato de ventilación mecánica no invasiva y no fumar". Además es conveniente mantenerse activo y no olvidarse de los ejercicios respiratorios aconsejados para este tipo de pacientes.

EAlérgicos y asmáticos. Ser alérgico no equivale tener un mayor riesgo ni de contagio ni de complicaciones, pero Sanidad si aconseja a los asmáticos que "extremen las precauciones" y mantengan su tratamiento habitual. En el caso de los alérgicos que reciban una vacunas sublingual deben seguir con la administración pautada y si se trata de la inyectada hay que consultar para ver si se pueden seguir poniendo en el centro de salud correspondiente. Tanto para unos como para otros, Sanidad recuerda la improtancia de no confundir los síntomas propios de alergia o asma con el Covid-19. "Ninguna de las dos patologías cursan con fiebre, la alergia debe remitir con antihistamínicos y mejora dentro de casa y el

asma remite con broncodilatores", indican.

EPacientes oncológicos. En el caso de presentar síntomas de coronavirus y estar recibiendo algún tratamiento que le baje las defensas hay que llamar a Oncología o al 112 para ver si esos problemas pueden deberse al virus. Si hay fiebre, Sanidad aconseja ir directamente a Urgencias para analizar las opciones de someterse a alguna prueba o incluso valorar el ingreso. Los pacientes oncológicos que no tomen ningún tratamiento inmunodepresor deberán actuar como el resto de la población: aislarse en una habitación del domicilio para evitar el contagio a otros miembros de la familia y llamar al teléfono 900 400 116, donde en función de la sintomatología le indicarán qué hacer.

EFibrosis quística. Ante el elevado riesgo de problemas si contraen una infección respiratoria, Sanidad pide "confinamiento estricto" a quienes padezcan fibrosis quística y solo salir "si es para ser atendido en un centro médico". Además recuerdan la importancia de seguir los tratamientos y realizar los ejercicios de fisioterapia respiratoria pautados. "Y lavar muy bien las manos tras la fisioterapia y los tratamientos nebulizados, que deben hacerse en una habitación con la puerta cerrada y después ventilarse adecuadamente". Al menor síntoma, contacte con la unidad de fibrosis quística o el 112.