Reino Unido tiene 23.000 muertes más que las 18.000 oficiales, según un estudio

La pandemia de la Covid-19 habría causado ya hasta 41.102 muertes en el Reino Unido, de acuerdo con un estudio publicado ayer por el diario Financial Times (FT), que dobla las cifras oficiales sobre fallecimientos a raíz de la pandemia de coronavirus.

La investigación, elaborada a partir de la información de la Oficina nacional de estadística (ONS), estima que la cifra real de decesos podría ser mucho mayor que los 18.100 contabilizados oficialmente hasta ayer. El Ministerio de Sanidad actualizó el balance de víctimas mortales con 763 nuevos casos.

Los datos de nuevas muertes y contagios en el Reino Unido se actualizan a diario, pero solo recogen los fallecimientos ocurridos en hospitales y en pacientes que dieron positivo por Covid-19, por lo que el informe del FT tiene en cuenta también los decesos fuera de los centros hospitalarios.

El análisis sostiene que el pico de muertes en el Reino Unido se produjo el 8 de abril, con una tasa de mortalidad que ha disminuido gradualmente desde entonces, a pesar de las 823 sucedidas este martes, un aumento considerable desde las 449 registradas la jornada anterior.

Los fallecimientos durante la semana que terminó el 10 de abril (18.516) fueron un 75 % superiores a lo habitual en Inglaterra y Gales, el nivel más alto en más de 20 años, y un patrón similar al que se vivió también en Escocia e Irlanda del Norte.

La media de muertes durante cinco años en esta misma semana del año era hasta ahora de exactamente 10.520 decesos.

El número de fallecimientos en el Reino Unido ha pasado de estar por debajo del promedio calculado a largo plazo a muy por encima de él como consecuencia de la actual pandemia. En concreto, el exceso de muertes por todas las causas es de 16.952 por encima del promedio estacional desde mediados de marzo.

El profesor de Medicina de la Universidad de Oxford Carl Henegan afirmó que las consecuencias mortales del coronavirus están siendo mucho más significativas que las de un brote grave de gripe estacional.

David Spiegelhalter, profesor de la Universidad de Cambridge, indicó que el coronavirus no ha figurado como causa de la muerte en muchos certificados de defunción, pero probablemente ha sido un factor directo o indirecto.

Precisó que puede haber muchas personas que hayan muerto por otras causas al no haber acudido al hospital por miedo a contraer el virus o por no querer ser una carga para el sistema de salud, de modo que podrían contabilizarse como posibles víctimas indirectas del Covid-19.

El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, acusó ayer al Gobierno conservador de "lentitud" en su respuesta a la pandemia. En su debut como líder de la oposición en la Cámara de los Comunes, que tuvo su primera reunión telemática tras ser suspendida el 25 de marzo, Starmer destacó que "el Reino Unido ha sido lento en imponer las restricciones, lento en la realización de test y lento en adherirse a ofertas para adquirir" el material sanitario necesario.

El exfiscal del Estado reclamó al Gobierno que cumpla su promesa de ofrecer para fin de mes 100.000 análisis diarios de Covid-19 a fin de mejorar la gestión de la pandemia.