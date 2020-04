Los autónomos gallegos, "decepcionados" por las trabas para acceder al préstamo ICO

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), gestionados a través de la banca, no acaban de fluir hacia quienes más los necesitan: los autónomos y los negocios que tienen ya el agua al cuello. Los expedientes para aprobar estas operaciones destinadas a los pequeños empresarios gallegos están quedando atascados en las entidades financieras, mientras que estas, a su vez, culpan del embotellamiento a la enorme avalancha de solicitudes que recibieron -especialmente durante los primeros días-, a que los trámites que hay que realizar para gestionar cada operación son largos y a que el tiempo de atención a los clientes se ha alargado considerablemente, ya que explicarles las condiciones de la financiación lleva su tiempo. Los autónomos hablan de "decepción" con las ayudas y exigen que el proceso sea mucho más fluido antes de que sea demasiado tarde para muchos. Así se desprende de la "multitud" de consultas, habitualmente trufadas de quejas, que recibe estos días la Asociación de Traballadores Autónomos (ATA) de Galicia, que integra a más de 12.000 autoempleados. Su presidente, Rafael Granados, sostiene que otra de las protestas más comunes tiene que ver con "unos tipos de interés más elevados de lo inicialmente esperado, que eran del 1,5%". "Constatamos que las altas van desde el 3,5% hasta el 7%, dependiendo de la entidad financiera", señala.

Las asociaciones de autoempleados aseguran, además, que se está dando prioridad a las grandes operaciones. Es decir, a las de las empresas medianas y grandes, que son las que solicitan cantidades mayores de dinero, mientras que las operaciones más modestas van quedándose rezagadas. En un limbo, sin saber si finalmente van a ser aprobadas o denegadas. Así describe la situación uno de los autónomos pertenecientes a ATA Galicia: "Esto es una tomadura de pelo, pues estoy consultando lo de las ayudas (que son avales) a varios bancos y no saben todavía cómo hacer. Me he puesto en contacto con varias entidades y ninguna me aclara nada. Por otra parte, la decisión final la tomará el banco en función del riesgo que tengas con él, con lo cual, si tienes mucho riesgo pues te dan poco o te dan para que pases a crédito la póliza, como me plantea uno de ellos; otros te dicen que como no mueves mucho con ellos pues será difícil que te concedan el préstamo. Al final esto va a ser un caos, las pequeñas empresas y autónomos no lo van a poder soportar, esto es una farsa, a día de hoy no hay nada concreto y todo resulta muy complicado. Acabaremos todos súper endeudados y veremos cómo se paga después. Como siempre la banca decide, la banca gana".

Esta línea de avales estatales lleva en marcha desde el 18 de marzo con el objetivo de repartir hasta 100.000 millones de liquidez entre las empresas españolas, de los que hasta ahora se han ofertado 40.000 millones (30.000 de ellos dirigidos a pymes y autónomos). En estas primeras semanas se han aprobado a nivel estatal 11.700 millones correspondientes a 116.000 operaciones. No son suficientes. Los autónomos gallegos esperaban que el flujo de dinero llegara más rápido a las cuentas de sus negocios. En este sentido, Granados reconoce que "la gente está decepcionada". Y lo está especialmente por los criterios que los bancos exigen a la hora de conceder estos préstamos. Por ejemplo, una de las autónomas pertenecientes a ATA quiere saber "si es legal" que la entidad financiera "me haya solicitado datos de mi marido y de su declaración de la renta" para formalizar la solicitud del préstamo ICO. Otro asegura que el banco ya le ha cobrado, pero el préstamo aún no ha entrado en su cuenta: "Me han concedido el ICO y ya me han cobrado los gastos del mismo, pero me dicen que aún no han sacado la segunda partida y no me han dado el dinero". Otro sostiene que la entidad financiera le exige que avale el 20% del préstamo, ya que el Estado responde del 80%.

"No llega la liquidez a todos los que lo necesitan y en muchos casos los propios bancos son los que hacen de tapón", sostiene Granados ante la creencia de que las entidades están basándose en la situación financiera de los negocios.