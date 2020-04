Disney prepara una serie del universo 'Star Wars' con una protagonista femenina

Disney está preparando el rodaje de una serie sobre el universo Star Wars centrada en un personaje femenino, que se sumará en el catálogo de los estudios a la existente The Mandalorian y a la futura ficción en la que Ewan McGregor volverá a encarnar a Obi-Wan Kenobi. La creadora de la nueva trama de la franquicia galáctica será Leslye Headland, quien cosechó un gran éxito con la comedia Russian Doll de Netflix, informó una exclusiva del diario especializado Variety. No se aportaron más detalles sobre el argumento ni el reparto de esta serie, que será la cuarta producción no animada basada en el universo Star Wars para la plataforma Disney+.

Por un lado, la compañía acaba de confirmar que está trabajando ya en la tercera temporada de The Mandalorian, la primera de ellas estrenada el pasado noviembre con el chileno Pedro Pascal como protagonista. Además, el mexicano Diego Luna, que lideró junto a Felicity Jones la cinta Rogue One: A Star Wars Story, será el protagonista de una segunda serie que ahondará en la historia del miembro de las fuerzas rebeldes Cassian Andor. "Regresar al universo Star Wars es muy especial para mí", dijo el mexicano en noviembre de 2018 cuando se anunció este proyecto, aún por estrenar. Finalmente, Disney y la factoría Star Wars continuarán con la producción de la serie sobre Obi-Wan Kenobi que protagonizará Ewan McGregor y que despertó el entusiasmo de los fanáticos.