Los niños podrán salir con juguetes a la calle, pero no entrar en los parques

Los niños ya conocen el protocolo de seguridad bajo el que podrán salir a la calle. La buena noticia es que sí que podrán llevar sus propios juguetes, como bicicletas, pelotas o patinetes, como anunció ayer el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa en la que compareció junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en la que pidió que los niños eviten salir en las horas punta, cuando hay más gente en la vía pública.

Tras su comparecencia pudieron conocerse más detalles de las medidas aprobadas por el Gobierno para el desconfinamiento gradual de los niños de hasta catorce años. A partir del domingo podrán salir una hora diaria a la calle, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, acompañados de una adulto, a un máximo de un kilómetro de sus casas y con sus propios juguetes; aunque no podrán ir al parque sí que podrán saltar, correr y hacer ejercicio. Dicho adulto también podrá ser un hermano mayor de edad, y podrá salir con hasta tres niños que convivan él y tendrá que ser responsable en todo momento de las medidas de distanciamiento social.

Si pueden usar las zonas comunes de las urbanizaciones dependerá de lo que decidan las comunidades de vecinos, pero en cualquier caso los niños no podrán compartir ni juguetes, ni jugar en instalaciones comunes que usen otro niños. Además, los niños que vivan en un entorno rural podrán salir a pasear por el campo o por el bosque.

Pablo Iglesias indicó que las mascarillas que no son obligatorias, pero en caso de acudir a un sitio con mucha gente en el que no se pueda mantener la distancia sería recomendable, como el resto de la población. Preguntado sobre cómo se va a controlar estas medidas sobre los paseos con los menores, de quienes el vicepresidente ha dicho que están teniendo un comportamiento ejemplar, ha señalado que no se trata de vigilar sino de que la gente entienda que tiene que funcionar por el sentido común. En este punto, indica que no estará permitido que salgan con Covid-19 o en cuarentena.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró, por su parte, que los niños de más de 14 años pueden salir a la calle en las mismas condiciones que lo hacen los adultos en la actualidad, siempre que sus padres lo consideren oportuno, es decir, a comprar alimentación, a la farmacia o a hacer algún recado esencial.

La Plataforma de Infancia, de la que forman parte más de 60 organizaciones que trabajan por los niños y niñas, valoró las medidas anunciadas para flexibilizar el confinamiento de los menores, siguiendo la "regla del 1-1-1, un adulto, un kilómetro y una hora", que permiten que los niños y niñas puedan pasear y correr al aire libre para garantizar su bienestar físico y su salud mental", subrayó el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.