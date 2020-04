No se valora el sector pesquero gallego

Llueve sobre mojado. Y más que lloverá, cabe suponer, porque otra vez las medidas paliativas de los efectos de la pandemia de coronavirus, en esta ocasión en el sector pesquero, llegan tarde. Pero, como no se consuela quien no quiere, por lo menos llegan. Y es así porque la Unión Europea ayudará al sector pesquero y acuícola a afrontar esos efectos negativos del Covid-19 en su actividad con un paquete de ayudas solicitadas por España, que van desde la financiación de paradas temporales de la flota y los mariscadores a pie, al almacenamiento tanto de productos pesqueros como acuícolas, pasando por el aumento del porcentaje de apoyo a los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas y compensación a la acuicultura por pérdidas de producción, ventas, o incremento de coste de almacenamiento. En Canarias, además, se podrá hacer uso de los fondos de compensación para la financiación del incremento de costes de almacenamiento. Estas ayudas comunitarias se podrán complementar con las del estado español siempre que tengan lugar antes del 31 de diciembre próximo.

Como se puede comprobar, medidas necesarias que en LA OPINIÓN hemos planteado en más de una ocasión y con la suficiente antelación como para que la respuesta de la UE y del Gobierno español hubiera evitado la penuria por la que pasan la mayoría de las empresas pesqueras del país tras la aplicación de la norma que prohíbe la apertura de establecimientos como los hoteles, restaurantes, bares, etc., grandes consumidores del pescado y marisco que, día tras día, aportan los profesionales de la mar (pesca y marisqueo) y de los que los propios profesionales y sus familias viven, como en buena medidas viven también los pueblos del litoral gallego.

¿No han sabido verlo los responsables gubernativos o ha sido la UE la que ha dado el cerrojazo a la aplicación temporal de unas medidas económicas que pueden impedir -aunque ya sea tarde para muchas empresas- la debacle de un sector que, en comunidades autónomas como las de Galicia, Asturias, Andalucía, el Mediterráneo español y Canarias son fundamentales para las economías locales y el mantenimiento del más o menos precario empleo todavía en pie en las mismas? ¿No hay personas en el seno del Gobierno que preside don Pedro Sánchez que entiendan de una vez que el sector marítimo-pesquero (incluido el acuícola) no puede subsistir si se le cierran los canales de venta de su producción y no se contemplan para él medidas económicas compensatorias del daño que les produce una decisión de este calibre que nadie discute? ¿No hay un espejo en el seno de la Unión Europea en el que mirarse? ¿Es que las pequeñas entidades de población no cuentan a pesar de que todas juntas son muchos miles de votos para los partidos políticos que se disputan el poder nacional, o es que, logrado ya su respaldo, solo interesa el que pueda llegar en unos cada vez más próximos comicios pero que, en este momento, "no tocan"?

Los armadores tienen que hacer frente a los gastos de sus barcos y los tripulantes de estos, a los seguros, a la Seguridad Social, a las hipotecas por adquisición de buques, a las tasas portuarias y un largo etc. Lo saben en Madrid, lo saben en Bruselas y lo saben en Santiago de Compostela, las tres capitales en las que se dirime el presente y el futuro del sector pesquero gallego. Pero da la impresión de que la sordera y la incapacidad para visionar los acontecimientos diarios en el seno de las familias no van con los mullidos suelos de los palacios gubernamentales europeos, españoles y gallegos.

¿Para esto tenemos un Ministerio de Agricutura y Pesca? ¿Para esto una Consellería do Mar? ¿Acaso no tienen estos teclas a través de las cuales activar los resortes que hacen mover los culos de los siempre prepotentes mandatarios comunitarios?

A ver si al final vamos a tener que dar la razón a los británicos y su polémico Brexit....