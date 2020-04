El Gobierno pide no contar los suspensos este curso y Galicia critica la inconcreción

Los estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional podrán promocionar y titular este curso, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas, como confirmó ayer el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "La promoción será la norma general y la repetición una medida muy excepcional", indica el texto, confirmando así las decisiones tomadas en la Conferencia Sectorial celebrada hace unos días. En caso de que un alumno no pueda promocionar, si los profesores así lo consideran, deberá estar debidamente justificado.

La mayoría de las comunidades autónomas mostraron su acuerdo con las medidas de flexibilización que se aplicarán en este tramo final de curso debido a la situación excepcional por el coronavirus (País Vasco ya ha publicado sus propias instrucciones limitando al máximo la repetición). En Galicia, no obstante, el contenido de la orden no ha sentado bien. La conselleira de Educación, Carmen Pomar, mostró su desacuerdo con la orden. Considera que al no concretarse el número de suspensos permitidos para pasar de curso el Ministerio de Educación "elude su responsabilidad", en un tema, además, que puede provocar desigualdades entre comunidades. Ayer envió una carta a la ministra de Educación, Isabel Celaá, para pedir mayor concreción en este tema "competencia exclusiva" del Estado (tras las alegaciones presentadas la semana pasada en el mismo sentido, tras el encuentro entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas para resolver el tema de fin de curso).

Pomar indica que la orden "no fija unos criterios claros para la promoción y titulación del alumnado" Tanto para la promoción como para la titulación se flexibilizarán criterios "sin tener en cuenta las limitaciones que afectan al número de áreas pendientes", dejando así, según la Consellería de Educación, la decisión final en manos del equipo docente. Apunta la conselleira que "confía plenamente en la profesionalidad de los docentes" pero, añade, que la falta de concreción les "traslada una presión innecesaria". En todo caso, indicó que el lunes hará llegar a los centros educativos gallegos las instrucciones autonómicas en el marco de las directrices del Gobierno central.

Cuatro comunidades autónomas (gobernadas por el PP), Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León avanzaron que se acogerán a la actual ley en vigor, la Lomce, que dice que no se puede pasar de curso con más de dos suspensos en ESO y Bachillerato, ni titular y hacer selectividad con una materia pendiente. Se descuelgan así del acuerdo educativo; esperaban del Gobierno que fijara un número de asignaturas a partir del cual los alumnos no pudieran pasar de curso o titular. Profesores de instituto se preguntan entre ellos estos días en redes y en conversaciones internas con cuántas materias suspensas consideran que el alumnado debería repetir, sobre todo en cursos clave de Secundaria y Bachillerato.

En cuanto al posible regreso a las aulas, del que ya están hablando comunidades como Andalucía, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresó ayer que se realizará de modo escalonado. No obstante, se mostró prudente en cuanto a las fechas, a la espera de las medidas del Gobierno central para volver a las calles.

El presidente de la Xunta considera que sería positivo que los niños y niñas pudiesen despedirse y tener contacto entre ellos en los centros antes de las vacaciones de verano. Duda, no obstante, de que el criterio docente pueda coincidir con el sanitario.