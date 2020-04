Un juez gallego descarta delito por saltarse el confinamiento sin orden expresa previa

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias contra dos okupas que de forma reiterada incumplieron las medidas de confinamiento por el coronavirus. El juez considera que el comportamiento de estos individuos podría implicar un incumplimiento de carácter administrativo, pero no un delito de desobediencia, al no constar que se les hubiera requerido, "con carácter previo y de forma expresa y clara", que cumpliesen el confinamiento.

Este caso implica a dos okupas que este miércoles fueron sorprendidos dos veces, en solo media hora, en la calle Urzáiz de Vigo. En la segunda ocasión acabaron detenidos por no acatar el encierro: uno de ellos ya tenía ocho denuncias anteriores y el otro tres, todas por estar en la vía pública pese a las restricciones por el coronavirus.

El juez analizó el delito de desobediencia en cuestión, penado con prisión o multa, y la jurisprudencia en torno al mismo, y concluyó que en este caso no hay materia penal. En primer lugar, por faltar ese requerimiento "previo" y "expreso" de que no estuvieran en la vía pública en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno por el Covid-19. "El no cumplimiento de alguna de las medidas que en el mismo se contemplan, precisamente aquellas que provocan una limitación de los derechos fundamentales a la libre circulación, no pueden suponer por sí mismas un delito de desobediencia [...]", argumenta el magistrado.

En segundo lugar, ahonda el juez, "tampoco es constitucionalmente lícito criminalizar una infracción administrativa por el mero hecho de su repetición". Señala que, de la mera lectura del atestado policial y desde la "estricta" perspectiva del derecho penal, "no se puede entender que en los investigados se evidencie que tuvieran la creencia que de forma grave obstaculizaban de forma relevante el cumplimiento de la finalidad del estado de alarma".

"El mero hecho de estar en la calle, aún en el caso que no hubieran podido justificar que lo hacían con base en alguna de las excepciones que permiten la circulación por la vía pública, no puede catalogarse sin más como grave en los términos antes indicados; no puede integrar el delito de desobediencia, y mucho más cuando no consta que estas dos personas puedan ser sospechosas de ser de riesgo y que pudieran contagiar a otras", señala el juez.

El Ministerio del Interior ha remitido a los ayuntamientos de todo el país instrucciones para tramitar correctamente las denuncias por incumplimiento del confinamiento, al tener encaje las infracciones en tres leyes distintas.