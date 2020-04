A Coruña abre zonas verdes y playas para la primera salida de los menores de 13 años

Las calles dan hoy la bienvenida a los niños y niñas de hasta 13 años, confinados en sus casas desde hace 44 días, cuando el estado de alarma por la pandemia del Covid-19 obligó a las familias a encerrarse para evitar contagios. El desconfinamiento, con los menores en la parrilla de salida, comienza hoy, pero con las limitaciones generales que el Estado ha marcado: padres e hijos juntos podrán dar un paseo de una hora como máximo entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche en un radio de un kilómetro de distancia del hogar, que puede incluir parques pero no zonas de juegos infantiles o áreas deportivas.

Los ayuntamientos conocen desde ayer con algo más de precisión en qué condiciones los niños podrán salir a la calle. El Boletín Oficial del Estado publicó las instrucciones en una orden que finalmente excluye de estos paseos de desconfinamiento a los menores de 14 años. El Gobierno central ha aclarado que si estos -al igual que los adolescentes de 15, 16 y 17 años- tienen autonomía y permiso paterno, podrán acogerse a los supuestos que contempla el decreto de alarma, en el que se incluyen las salidas por motivos esenciales, como realizar compras de primera necesidad.

Además, el Estado permite que un cuidador o cuidadora o "empleado del hogar a cargo del menor" pueda acompañar a los niños a la calle, siempre con autorización previa de los padres. El Gobierno deja que tres menores como máximo puedan salir de casa con cada adulto, quien será responsable de cumplir las medidas de seguridad: distancia de entre uno y dos metros con respeto a otras personas y lavado de manos habitual.

En A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, firmó ayer un bando municipal en el que se dirige específicamente a los niños de la ciudad para darles indicaciones básicas sobre cómo deben comportarse desde hoy en las calles. La regidora recuerda que solo podrán detenerse a saludar o a hablar con personas conocidas o familiares durante el paseo con una separación mínima de dos metros para ajustarse a las medidas de seguridad en vigor en el estado de alarma. Rey añade que los niños podrán llevar juguetes a la calle, aunque "sin que sirva de precedente", no los podrán compartir con otros niños.

Zonas de A Coruña y comarca

El Concello prohíbe el uso de parques infantiles y áreas biosaludables porque, al no estar autorizado su acceso por parte del Gobierno central, no han sido desinfectados, aunque podrán ser limpiados a fondo en los próximos días para prepararlas para cuando se permita jugar en ellos. Los espacios naturales, como las playas, estarán abiertas; sin embargo, no se han eliminado las dunas de contención de las mareas. También estarán abiertas las zonas verdes, a las que se podrá acudir si están dentro del radio de un kilómetro desde el domicilio establecido por el Gobierno central.

La Concejalía de Medio Ambiente recomienda que los padres practiquen un trabajo pedagógico con sus pequeños en las horas previas a su desconfinamiento con el fin de que no se lleven las manos a la cara y que las laven nada más llegar a casa con agua caliente y jabón durante un mínimo de 40 segundos. No es obligatorio usar mascarillas, aunque se anima a ponerlas para mayor seguridad.

Medio Ambiente ha desinfectado desde el jueves numerosas calles y plazas de la ciudad que serán más frecuentados por las familias que salgan a la calle con sus hijos durante una hora al día, entre ellas el perímetro que comprende la Autoridad Portuaria y O Parrote y el paseo marítimo desde el castillo de San Antón hasta el Millennium.

Los concellos de la comarca coruñesa han ajustado sus indicaciones para el desconfinamiento a las instrucciones de las autoridades sanitarias, aunque no todos permiten el acceso a las playas: Oleiros deja, Bergondo no y Miño ni una cosa ni otra.