El coronavirus se traga la claqueta

El confinamiento ha entronizado aún más el consumo en línea de la ficción audiovisual pero también se ha llevado por delante el rodaje de la segunda parte de la serie "Hierro" de los gallegos Coira que ha frenado su avance mundial. "La tenemos doblada al alemán, francés; la idea era seguir pero los estudios de doblaje tuvieron que cerrar y ahora toca esperar", explica Alfonso 'Fosco' Blanco, director general de Portocabo. El sector entero espera protocolos para maridar rodajes y lucha contra el Covid-19. Desde Portocabo, Vaca Films y Agallas Films dudan de que sea posible grabar

"A nosotros, el inicio del confinamiento por el coronavirus nos cogió en pleno rodaje en El Hierro. Tuvimos que desalojar la isla y ahora estamos esperando a retomarlo", explica el gallego Jorge Coira, director y también guionista de la serie "Hierro", multipremiada y aclamada. El realizador lucense reconoce que "se están preparando protocolos (normas) para las grabaciones y se había empezado a hablar de, por ejemplo, limpiar y desinfectar el material técnico cada día. Pero eso no es viable; no daría tiempo. Ahora, ya estaban cambiándolo para que la limpieza fuese una o dos veces por semana".

Este gallego que nos ha hecho reflexionar con "Eroski Paraíso", que maravilló en la gran pantalla con "18 comidas" y nos hizo reír con "O ano da carracha" opina que "hasta que aparezca una vacuna, nos tendremos que acostumbrar a rodar en condiciones extraordinarias".

Emma Lustres, productora coruñesa (Vaca Films) de historias inolvidables como "Celda 211", "Quien a hierro mata" o "Cien años de perdón", señala que "desde la Asociación de Productores de Cine de España estamos evaluando los distintos protocolos y consideramos que (rodar) no es algo que se pueda hacer de forma inmediata. Hay que sopesarlo bien. Aún no tenemos una postura definida". No obstante preguntada por su opinión personal, apunta que "está bien hablar de protocolos pero una película o serie no se puede llevar a cabo así. Los protocolos que se están poniendo sobre la mesa son incumplibles", sobre todo para una empresa como la suya acostumbrada ya a hacer grandes producciones españolas.

Paula Cons (productora de Agallas Films y guionista de la magnífica "Lobos sucios" sobre el wolfram) ha leído varias propuestas de protocolos en España así como los de Hollywood cuyas condiciones, dice, "son "durísimas". "Están siendo hipergarantistas. Lo que me preocupa como a cualquiera que trabaje con presupuestos medios es que se va a perder mucho tiempo de rodaje. Por ejemplo, en Hollywood contemplan hacerles test todos los días (a los trabajadores). No sé en que se podría traducir eso en el incremento presupuestario. El test tarda 15 minutos en dar el resultado y después aún tienes que preparar a esa persona para que quede protegida. En los rodajes, el tiempo es dinero", recalca.



¿Adiós a escenas de masas?

A Cons le llama la atención que en Hollywood ya comienzan a pensar en eliminar secuencias con multitudes. "Si Hollywood dice que eso no tiene sentido con esta situación, ¿qué vamos a hacer nosotros?", se pregunta preocupada. "Desde luego, el eliminar escenas de masas, a nosotros nos va a afectar y tendremos que reescribir el guión y buscar otros elementos y no va a ser fácil", lamenta Jorge Coira pensando en la segunda entrega de "Hierro".

El veto a las escenas multitudinarias no es la única preocupación. "Hollywood dice que habría que poner el mínimo equipo posible. Eso para el personal técnico va a ser un golpe salvaje", anticipa Paula Cons.

Esta guionista y también directora añade que "hay que ver cómo va a evolucionar esto, porque los actores tendrán que tener un cuidado tremendo, no podrán tener mascarilla. La gente está hablando de esperar a una vacuna; pero un año es muchísimo tiempo, desde luego".

Jorge Coira cree que "aún es pronto para saber cómo quedará todo". Sin embargo, tiene claro lo siguiente: "A mí, me parece inviable rodar escenas sin que se acerquen los actores. Es radicalmente inviable. Se pueden plantear alternativas como hacer más pruebas a los actores. Pero esto dependerá de que los test sean accesibles para todo el mundo. Pensar en hacer pruebas a actores y técnicos de cine antes que al personal sanitario me parece una locura. Primero, deben ir los sanitarios; y después, el resto", defiende el realizador galaico.

Ante toda la avalancha de posibles vetos, Cons trata de buscar algo positivo. " A veces los límites llevan a que consigas resultados interesantísimos, como los que surgieron en España sorteando la censura en el franquismo", recuerda aunque también reconoce que "el contacto físico entre los actores ahorra muchas líneas de diálogo".

"La distancia social de metro y medio imposibilita rodar", opina tajante Alfonso Blanco, director general de Portocabo ("Hierro", "Augaseca"). "Asumimos que igual tendremos que cambiar guiones y que no será posible el uso de figuración. Nuestra forma de trabajar va a cambiar. Pero este sector está acostumbrado a cambiar y somos flexibles", agrega. Aún así, también pone sus ojos sobre los tests para conocer si las personas tienen o han pasado el coronavirus: " Espero que se instalen rápido en toda la sociedad porque sin test a todo el equipo no podemos empezar. Si tengo que ir a la isla de El Hierro a rodar, tengo que analizar a todo el equipo por su seguridad pero también por la seguridad de la isla, de la gente que vive en ella. No me gustaría que se enfermasen por nuestra culpa", advierte.



Estrenos y rodajes sin fecha

Pero más allá de los protocolos, hay otros efectos. Emma Lustres observa que " no sabemos cuándo van abrir los cines ni cómo va a ser la respuesta de la gente. Ahora mismo nos preocupa el lanzamiento de la película "Hasta el cielo", que está en postproducción.

Coira señala que " todo genera un efecto en cadena. Hemos tenido que paralizar 'Hierro' y ya no podremos acabarla cuando pensábamos. Entonces, todos los proyectos que venían después empiezan a amontonarse. Tenía previsto empezar el rodaje de una película a finales de este año y eso va a ser inviable".

En la productora Portocabo procuran respirar tranquilos, de momento. Ahora mismo, están trabajando los guiones y preparando el trabajo para cinco series y un largometraje. "Lo único que nos pilló rodando fue 'Hierro', que estábamos en la mitad del rodaje. La grabación de otros proyectos estaba prevista para octubre o el año próximo", apunta aliviado.



Paula Cons: "A nosotros esta enfermedad nos arrasó"

"A nosotros, explica la herculina Paula Cons, el coronavirus nos arrasó. Teníamos previsto el estreno de la película ( "El Santa Isabel', su opera prima como directora) para el 29 de mayo", pero la fecha se caído por el confinamiento y el estado de alarma. "Hay una incerteza tan brutal que estamos esperando a la reapertura de los cines pero no hay ninguna pista de por dónde pueden ir las cosas", añade.

Justo el 13 de marzo, cuando el presidente del Gobierno anunciaba que se iniciaría en horas el estado de alarma "nosotros, por la mañana, entregábamos los capítulos de "La unidad', la serie que hemos preparado para Movistar+", recuerda Emma Lustres (directora de la productora Vaca Films). "Ese día por la tarde terminábamos el rodaje de 'El desorden que dejas', la serie que hicimos para Netflix. Tuvimos mucha suerte", confiesa.

Ahora mismo, en su empresa están trabajando en la postproducción de esta última y del filme "Hasta el cielo" mediante teletrabajo. "Tenemos en el aire el estreno de esta última, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Miguel Herrán y Luis Tosar. Tenemos fecha para el 23 de agosto", explica Emma Lustres, que duda de que se pueda cumplir esa previsión.

En Vaca Films, no tenían previsto rodar este año 2020 pero sí trabajar en el desarrollo de cinco películas y tres series de televisión que sí se rodarían en 2021. "Seguimos con ese plan", añade Lustres.

Cons, por su parte, tenía previsto rodar dos documentales este año. Uno de ellos es el proyecto de la directora viguesa Marta Pérez. "En agosto íbamos a Sao Paulo a una primera tanda de rodaje y tal como se están tomando el tema en Brasil, no podemos ir porque sería poner en peligro la salud o la vida de mi directora", remata Cons.