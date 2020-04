El estallido de la crisis bloquea en Galicia los alquileres y desploma un 30% el precio

La vivienda recupera estos días de confinamiento el papel protagonista que las maratonianas jornadas laborales le robaron. No queda otra. Es, de nuevo, el mejor refugio, esta vez frente a un virus con una enorme capacidad de contagio y un sistema sanitario tensionado al límite. La ceremonia de los aplausos de las 8 de la tarde para los profesionales de la salud, convertida a estas alturas en un respiro de celebración, música y sonrisas en la distancia entre vecinos para aliviar el distanciamiento, alimenta también el viejo debate sobre las condiciones de habitabilidad de muchas familias, privadas de ese rayo de luz por falta de balcón e incluso ventanas al exterior, recluidas en espacios reducidos. Hay, por ejemplo, unos 80.000 hogares en Galicia -casi 23.500 de ellos con hijos- que no superan los 60 metros cuadrados de superficie. ¿También en esto habrá un antes y un después de la pandemia? Los expertos no se ponen de acuerdo sobre posibles cambios en los hábitos de vida, ni las tendencias futuras del mercado de la vivienda, que sí nota, y con fuerza, los efectos del presente. De la noche a la mañana, el alquiler en Galicia se descabalga del vertiginoso ritmo de crecimiento y los precios recalentados que mostraba desde el fin de la doble recesión.

El mes de marzo supone un punto de inflexión para toda la economía. Creación de empresas, empleo, producción industrial... y, por supuesto, el hasta ahora suculento negocio del arrendamiento. En Galicia se depositaron 1.806 fianzas correspondientes a contratos de alquiler formalizados ese mismo marzo o pendientes de meses anteriores. Una cifra inédita por lo tan baja que es. La caída ronda el 34% en comparación con marzo de 2019, cuando se alcanzaron los 2.722, según los datos que acaba de publicar el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), la primera información oficial sobre el bloqueo del mercado tras la limitación de la movilidad para contener la propagación del Covid-19.

El desplome se traslada a los precios. Y eso es toda una novedad. Justo el mes precedente, febrero, los arrendamientos batieron por enésima vez en Galicia un récord en el importe medio: 436,8 euros. En marzo se situó en 297,9 euros, lo que supone un descenso del 32%. La rebaja es muy parecida, alrededor del 28%, si tenemos en cuenta la mensualidad media de hace un año, con 414 euros. La información de fianzas, contratos y precios del IGVS se difunde desde hace relativamente poco tiempo, pero recoge la evolución desde 2014. Y no hay precedentes de un importe medio tan reducido en todos estos casi siete años.

Las webs más populares para buscar vivienda empiezan a nutrirse estos días de ofertas bajo el reclamo de "gran novedad", "nueva incorporación" y "oportunidad", en algunos casos con incipientes mermas de precios. El último informe del IGVS no detalla de momento la evolución del mercado en marzo en los principales concellos, pero sí refleja el balance global del primer trimestre del actual ejercicio. De las algo más de 7.000 fianzas depositadas en total en Galicia, prácticamente la mitad (3.345) fueron en las siete urbes más pobladas. A la cabeza están A Coruña y Vigo, con 1.070 y 943, respectivamente. También en el índice de precios. La mensualidad media en la ciudad coruñesa se situó en 531,5 euros y en 515,1 euros en la olívica. A continuación figura Pontevedra, con 467,8 euros; Santiago de Compostela, donde se sitúa en 460,6 euros; cerca de 400 en Ourense; en 367,5 euros en Lugo; y casi 350 euros en Ferrol.

¿Y en el resto? Se mantienen las considerables distancias, con una brecha contundente cuanto más se reduce el tamaño del concello. Así, en los de 20.000 a 50.000 habitantes, el importe se situó en el acumulado entre enero y marzo en 396 euros al mes; en 352 euros en los de 5.000 a 20.000 vecinos (son la mayoría, 90 localidades gallegas); y 290 euros en los más pequeños.

El rupturista comportamiento del alquiler en Galicia en marzo responde a la hibernación de la economía y la imposibilidad de realizar una mudanza en este momento. Cae la demanda y sube la oferta, algo, esto último, en lo que, según varios responsables de inmobiliarias contactados, influye también el trasvase de pisos turísticos al alquiler convencional. Buena parte de esas ofertas en los portales no esconden que las características de las viviendas coinciden con ese perfil, con un recorrido muy corto a medio plazo por la incertidumbre del turismo este año.