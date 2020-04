¿Por qué soñamos más en la cuarentena?

Decía el científico Allan Rechtschaffen en 1978 que "si el sueño no sirviera a una función absolutamente vital, sería el mayor error cometido jamás por la evolución". Pero aún hoy, en pleno siglo XXI, no se sabe a ciencia cierta todo lo que regula las noches, y si la naturaleza en realidad se presta a disparates. Las ensoñaciones, ese mundo de ficción en el que se vive solo con los párpados cerrados, son un misterio todavía mayor, y recordarlas o no responde casi a la arbitrariedad. Tras la fase no REM, en la que tiene lugar el descanso físico, se accede a otra en la que el cerebro alcanza una actividad similar a la del periodo diurno, y en la que se "ordenan" recuerdos y emociones que pueden "saltar" a la corteza, la parte racional.

Se desvele uno por completo entonces, o experimente tan solo un "microdespertar", es en esos momentos cuando se retiene lo que se ha soñado por la mañana. Y hay etapas, según indica la psicóloga Marta del Villar, en las que "tenemos la sensación" de tener más ensoñaciones. La cuarentena está siendo una para muchos de los que la sufren, empujados por la mezcla explosiva de incertidumbre y cambio radical de hábitos. "Ya no dormimos igual que cuando salíamos e íbamos al trabajo. El sueño tiene mucho de rutina, por eso cuando cambiamos de lugar nos cuesta conciliarlo", explica la experta de Sueño Galicia.

En su clínica en Menéndez y Pelayo, la especialista atiende trastornos como la hipersomnia o la narcolepsia. Advierte que la ensoñación "no se considera patológica", y que es "normal, un efecto secundario", aunque puede rebajar nuestra impresión de descanso nocturno. Desde el confinamiento, hay quien trabaja por el día desde su salón reconvertido en oficina, y sigue haciendo trámites sobre la almohada, o imagina que se ve infectado por el Covid. En el caso de los niños la situación se vuelve más grave, porque "les cuesta distinguir lo real de lo que no lo es", y estos sueños vívidos "les afectan más".

Gran parte del problema, indica la psicóloga, está en el desajuste de horarios. El aislamiento provoca "una tendencia a desorganizarse", y una nueva rutina en la que "nos acostamos más tarde, pero sin que nuestro reloj biológico nos permita dormir más". La actividad física también se reduce, y por ende el cansancio que provoca y ayudaba a un sueño más profundo. "Luego está la incertidumbre, que es muy difícil de tolerar, y el ánimo más bajo. El que más o el que menos está nervioso, y el confinamiento da mucho tiempo para pensar y darle vueltas a las cosas", apunta Villar.

Especialmente sencillo es llevarse las preocupaciones al colchón si se teletrabaja. "Estamos acostumbrados a que la casa sea el lugar de descanso y el trabajo quede fuera", pero eso no es posible en la situación actual, en la que ambos espacios se confunden. No "saber compartimentar" puede "influir en las ensoñaciones", y disparar el número de microdespertares que se producen por la noche. "Si tenemos más sueños es a causa de la ansiedad, que hace que nos despertemos más y tengamos por lo tanto más conciencia de ellos", explica el médico adjunto del servicio de psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), Juan Carlos Díaz.

El doctor ha registrado entre sus pacientes, durante la cuarentena, un aumento de casos de insomnio de conciliación en personas sanas, que refieren también un incremento de las pesadillas debido al estrés. Como consecuencia "tienen la sensación de que el sueño no es reparador ni de calidad", y muchos ceden a la tentación de "acostarse de nuevo por la mañana", alimentando el caos en los hábitos de sueño. Otro error es caer en el aislamiento social o, al contrario, no "dejar espacio para la autonomía" de uno mismo en la vivienda, con los consiguientes "roces". No oxigenar los tiempos con la familia, incluso aunque se comparta domicilio, es también un foco de tensión, igual que la que produce el exceso informativo.

El especialista del Chuac aconseja por ello moderar el consumo de noticias sobre la pandemia. El telediario no debe entrar en el dormitorio, ni tampoco la propia televisión, porque "uno de los mayores errores que cometemos es pasar en la cama muchas horas". Ante el que piensa que en el sueño hay margen para los excesos, Villar le advierte de que está equivocado. En materia de descanso se recupera "un día o dos, pero no toda la semana", de modo que "el tiempo que no se duerme está perdido".

Aquellos que lo saben, y que se desesperan, tratan estos días de encontrar una solución en los fármacos. "En las farmacias se ha disparado la venta de ansiolíticos y antidepresivos. Eso indica que mucha gente está recurriendo a la automedicación para resolver sus problemas de sueño", explica Díaz. La medida es desaconsejable, porque hay medicamentos que "pueden generar dependencia", y otros que alteran los ciclos de descanso y agravan las ensoñaciones. Determinados antidepresivos "pueden provocar el aumento de las pesadillas", sobre todo "en situaciones excepcionales como la que vivimos", por lo que se debe recurrir a un especialista en el caso de que las noches comiencen a entorpecer las mañanas.