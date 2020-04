Vender el alma digital para curarnos de la pandemia

Esta es la historia de Juan y Lucía y se desarrolla en un futuro muy cercano, cuando España ya ha empezado a rebajar las restricciones de la cuarentena, la llamada "desescalada". Juan y Lucía, que fueron novios hace años, se dirigen al trabajo cada uno por su lado y de forma inesperada se encuentran en la calle. Hacía años que no se veían. Después de haber pasado tantas semanas de aislamiento, solos, tienen el impulso natural de acercarse el uno al otro. Casi se abrazan. No lo llegan a hacer, pero se acercan bastante. Para reconocerse se han quitado las mascarillas. Ríen divertidos. Se hablan más cerca de lo recomendado por la "distancia social". Entonces, en sus respectivos bolsillos, algo se activa. Los teléfonos móviles han empezado a compartir, vía bluetooth, una serie de códigos numéricos, una especie de chirridos encriptados. Pocos días después, Juan empieza a sentirse mal: fiebre, tos seca, le falta el aire? Se hace el test, tiene el Covid-19. Como es un ciudadano responsable, abre la aplicación de seguimiento de la pandemia que su teléfono móvil lleva ya incorporada en su sistema operativo y comunica que es positivo. Entonces, el smartphone manda una clave anónima a una base de datos, un chirrido de números. Mientras, el teléfono de Lucía, que periódicamente está descargando de una base de datos los chirridos correspondientes a nuevos infectados, detecta un positivo y comunica a su propietaria que hace días estuvo en contacto con alguien que ha pillado el coronavirus. Lucía sabe que tiene que volver a encerrarse en casa si quiere contribuir a frenar la pandemia. A los pocos días empieza a sentirse mal. Cuando ingresa en el hospital -aunque jóvenes, ambos son asmáticos y, por tanto, grupo de riesgo- la casualidad quiere que en la cama de al lado esté Juan.

Lo más probable es que Juan y Lucía, dada su juventud y buena salud, se recuperen sin ningún problema, aunque hayan tenido que ingresar. Incluso es posible que vuelvan a reanudar la relación. De hecho, uno de los sorprendentes efectos de la cuarentena es el retorno de los ex. Parece que el confinamiento abrió un periodo de reflexión sobre los amores perdidos y desató la repesca general. Lo que no es probable es que Juan y Lucía sean conscientes de que el coronavirus, bajo el argumento inapelable de velar por la salud pública, habrá permitido perfeccionar aún más el sistema de control social que las grandes compañías tecnológicas llevan desplegando por todo el planeta desde que, en 2007, Apple lanzó el primer smartphone y cada ser humano se acopló a una tecnología de rastreo profundo de su intimidad. Puede que uno de los grandes, y falsos, dilemas que ahora tengan que afrontar los ciudadanos de países democráticos es si tienen que renunciar para siempre a cualquier aspiración de privacidad a cambio de mantener a raya la pandemia y poder reactivar así su economía.

Apple y Google pondrán en marcha mañana, día 28, en todos los teléfonos móviles que controlan -nada menos que 3.000 millones de unidades-, un nuevo método de rastreo digital de enfermos de coronavirus utilizando la señal bluetooth emitida por cada smartphone. Ese día liberarán su desarrollo básico para que las respectivas autoridades nacionales puedan ponerse manos a la obra y perfilar la aplicación que se utilizará en cada país. Este nuevo programa global estará listo en mayo, tal y como indicó esta semana Tim Cook, el CEO de Apple, en una videollamada al comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton. Cook afirma que el sistema cumplirá con los estándares de privacidad y transparencia fijados por la UE. Aunque la tecnología que ofrecen Google y Apple será un soporte global único, solo habrá una aplicación "anticoronavirus" por país y funcionará, en esencia, tal y como experimentaron Juan y Lucía en la historia ficticia que abre este reportaje.

En ausencia de una vacuna, el rastreo de los posibles infectados es clave para frenar la pandemia. Y más con un virus que causa muchos enfermos que no presentan síntomas (asintomáticos) y que, según los primeros estudios, fueron los responsables del 80% de los contagios en el estallido inicial de la enfermedad por todo el mundo. El teléfono móvil es una herramienta muy efectiva para hacer ese rastreo. Los dos gigantes tecnológicos aseguran que el seguimiento y detección se basará en la tecnología bluetooth, lo que permite detectar quién estuvo cerca de quién. Pero, insisten, será de manera anónima, mediante la emisión de señales encriptadas. Esa promesa, sin embargo, choca con lo que hemos visto en los últimos años acerca de la explotación comercial de los datos digitales, a tal punto que nuestro sistema económico ha mutado, convirtiéndose en un "capitalismo de vigilancia" cuyo petróleo son esos datos.

Los escándalos de filtración masiva de información personal y, en general, el cuestionamiento de la utilización que las grandes compañías hacen de la información personal -aportada voluntaria y gratuitamente por nosotros- para convertirnos en dianas de la venta de todo tipo de productos o ideas políticas, ya había hecho saltar las alarmas. Ahora esa preocupación se refuerza. ¿Estamos a un paso de vender para siempre nuestra alma digital?

Google y Apple aseguran que el uso de su sistema de rastreo de contactos infectados por coronavirus será anónimo y voluntario. No obstante, a los propietarios de teléfonos de Apple o con el sistema operativo Android, que son todos, les llegará como una actualización del sistema. Prácticamente, será un trágala. Aun así, estas dos macrocompañías insisten en el anonimato. No se registrarían los datos personales ni la ubicación personal del usuario por GPS. Todos los chirridos delatores quedarían almacenados en servidores de computadoras remotas, algo que supuestamente impediría usar esa información para conocer la identidad concreta de los enfermos. Sería cada teléfono el que identificaría el contacto con un contagiado. No se haría en servidores centralizados.

Pero una máxima universal del mundo digital es que ningún dato del mundo está completamente protegido. Y además, ¿estas compañías que, en singular alianza, nos ofrecen la vacuna digital contra el coronavirus no son las mismas que desplegaron en la última década un sistema profundo de recopilación de datos basado en las fabulosas ganancias que les reportaba la extracción implacable de nuestra privacidad?

Ahora, nos dicen, tenemos que aceptarlo por nuestra salud. Este es el argumento de base: si convertimos a cada móvil en chivato de contagiados, podremos ahorrarnos las medidas de cierre de nuestras empresas, colegios, teatros, cines? Podremos seguir viviendo "como antes". Además, entre los "beneficios" que, según Google y Apple, tiene su sistema es que será global. Haría "interoperables" todas las aplicaciones para el seguimiento de la pandemia que ya han puesto en marcha gobiernos como Singapur, Israel, Corea del Sur y Polonia; o las que están desarrollando el Reino Unido, Francia y Alemania. Esto, según los desarrolladores informáticos del auténtico panóptico que ideó Bentham en el siglo XVIII, permitiría relajar no solo los confinamientos de cada país, sino también las restricciones fronterizas. La "globalización" podría echar a andar de nuevo.

Hace solo dos meses, la alianza entre Google y Apple habría sido algo impensable. Una propuesta de control ciudadano de este calado hubiera suscitado, cuando menos, las suspicacias inmediatas de gobiernos y ciudadanos. En aquel momento de la era A.C. (antes del coronavirus) habíamos perdido la inocencia inicial del primer internet que prometía igualdad absoluta de oportunidades para todos los usuarios. Tras el estallido de escándalos como el de Cambridge Analytica -cuando los datos privados de al menos 50 millones de usuarios de Facebook se utilizaron para diseñar campañas de propaganda granular a favor de Trump y del Brexit-, la preocupación por la privacidad digital saltó al primer plano. Parecía que hasta el usuario menos iniciado en los misterios digitales había empezado a atisbar que, detrás de esos servicios supuestamente gratuitos, estaba la transformación de nuestros datos en la fuente de energía que movía la economía digital. Ese combustible informacional permitía no solo colocar anuncios de todo tipo en cada dispositivo, según las preferencias que hubiera ido mostrando el usuario durante su navegación, también lograba anticiparse a nuestros deseos. Los algoritmos ya estaban empezando a predecir y moldear el futuro gracias a la pormenorizada y masiva recopilación de todos nuestros actos del pasado.

Pero así pensábamos en la era A.C. Ahora ya hay quien proclama que, en aras a defender nuestra salud, hemos de "reconfigurar nuestras expectativas de privacidad" o, dicho de manera más directa, que "solo la vigilancia puede salvarnos del coronavirus", titulaba recientemente la revista Foreing Policy. Aquella vampirización masiva de los datos que generábamos para convertirla en ganancias multimillonarias ahora ha sido reempaquetada como la vacuna digital que nos salvará.

Pese a que el panóptico viene en caja nueva, las dudas sobre su peligroso contenido siguen estando ahí. Si permitimos que las grandes multinacionales tecnológicas ahonden su control y se apropien también de nuestros datos biométricos, ¿no acabaremos poniendo en pie un sistema que, a la postre, no diferiría mucho del que ya estaba aplicando antes de la pandemia la dictadura china para evaluar y controlar el comportamiento de cada ciudadano?

Tal y como han señalado algunos especialistas en tecnología, estaríamos otorgando un poder aún mayor a dos grandes compañías que ya controlan, en duopolio global ahora coordinado, todos nuestros inseparables teléfonos móviles. Google y Apple son los propietarios de esa vacuna digital global y advierten a los gobiernos que si sus respectivas aplicaciones no se ajustan a lo fijado por ellas, les retirarán las aplicaciones nacionales que desarrollen. Serán ellas, y no los países supuestamente soberanos, las que dicten la ley.

El mismo día en que se produjo el ataque terrorista del 11-S, Sergey Brin, fundador de Google, tuvo una visión. En cuanto se produjeron los atentados se lanzó a su buscador convencido de que el fabuloso algoritmo que había creado le daría el nombre de los terroristas. Ese sueño -tener toda la realidad ordenada y jerarquizada al alcance de la mano- podría estar más cerca, y en manos de unos pocos, gracias al coronavirus. ¿Será para tanto? ¿En qué nos afectará a nuestra vida cotidiana? Lean la historia de Milo Hsieh, de la que recientemente se hacía eco la BBC. Milo es un estudiante universitario taiwanés que volvió a su isla desde Bélgica, donde estaba estudiando. Taiwán es uno de los ejemplos mundiales en la lucha contra el coronavirus. Solo ha registrado 6 fallecidos y 240 contagiados pese a que está a 180 kilómetros del litoral chino. Una de las claves ha sido el control ciudadano a través de la tecnología. Milo Hsieh lo constató en carne propia. Cuando llegó del extranjero lo sometieron a cuarentena. Le dijeron que, en adelante, su teléfono sería rastreado por satélite. En Taiwán llaman al sistema el "cerco electrónico". El joven taiwanés entró en ese cerco nada más poner pie en su país. El control es estrictamente riguroso. A tal punto que un día, encerrado en su casa, su teléfono móvil se quedó sin batería mientras dormía. Eran las 07.30 horas, domingo. A las 08.15 dos policías estaban llamando a su puerta. Sospechaban que podría haber apagado el móvil para saltarse la cuarentena. Los funcionarios del Gobierno llaman hasta dos veces al día para verificar si el encerrado está con su teléfono cerca y para preguntar por su salud. Bastan 15 minutos de desconexión para que la Policía actúe. Taiwán es una democracia. Y en las democracias, como decía Churchill, se supone que si alguien llama a tu puerta bien de mañana, solo debería ser el lechero. Pero, claro, en aquella época no había coronavirus.