El Gobierno plantea fijar franjas horarias en las salidas a la calle para prevenir aglomeraciones

El Ministerio de Sanidad estudia la posibilidad de fijar franjas horarias para realizar las actividades permitidas en el marco del plan para suavizar el confinamiento a partir del próximo sábado, día 2 de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo estudia permitir la práctica de deporte individual y la realización de paseos a partir del sábado si los datos sobre la incidencia del coronavirus lo permiten, medida de alivio que se sumará a las salidas de los menores de 14 años, permitidas desde el pasado domingo.

Durante una reunión celebrada ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, trasladó a los consejeros de las comunidades autónomas la posibilidad de fijar franjas horarias para hacer compatibles las salidas a la calle a partir del sábado y evitar aglomeraciones, según ha adelantado la Cadena SER.

Escalar los horarios de entrada y salida del trabajo, seguir promoviendo el teletrabajo... son algunas de las propuestas del Gobierno para la nueva fase en que entra el país para emprender la lenta marcha hacia la normalidad. El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, lanzó estas propuestas ayer, pues ve "difícil" aumentar la oferta de transportes públicos urbanos y metropolitanos para garantizar las distancias entre viajeros recomendadas por Sanidad una vez que vuelva a aumentar la movilidad en la próxima fase de desescalada.

El departamento de Ábalos sopesa iniciativas como escalar los horarios de la jornada laboral "para aplanar el pico de las horas punta o establecer "franjas horarias de personal en teletrabajo". También propuso reforzar las medidas de seguridad y prevención, controlando el acceso a las estaciones y recomendando el uso de mascarilla.

Ábalos abogó por complementar el transporte colectivo con otros modos como el coche privado o la micromovilidad, como es la bicicleta, "dependiendo de las distancias". Su apuesta por el coche privado, ya le valió las críticas inmediatas de los colectivos ecologistas.

"Si queremos articular un transporte seguro, será muy difícil hacerlo sólo con el transporte público", expuso Ábalos, quien considera el coche privado "una opción" en este "paréntesis", aunque "no es una opción sostenible de futuro". "Mantener la actual recomendación de que la ocupación de viajeros sea de un tercio para garantizar las distancias entre viajeros requiere triplicar la oferta, y no hay capacidad, no tenemos el triple de metros ni de autobuses", apuntó. Defendió prever "un sistema seguro y coordinado" de transporte público.