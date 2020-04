El transporte gallego advierte del cierre de 200 empresas con un millar de empleados

El presidente de la Federación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Fetram) y de la Asociación Coruñesa de Empresarios del Transporte (Ascentra), Antonio Señarís, estima que unas 200 empresas del sector están abocadas al "cese definitivo" en la comunidad gallega por el impacto del coronavirus, lo que supone una reducción de entre 600 y 1.000 camiones y la pérdida de más de un millar de puestos de trabajo. A su juicio, las medidas decretadas por el Gobierno central para evitar el cierre de empresas y la extinción de empleos "no sirven para el transporte", por lo que "solicita un plan específico" que fomente "las prejubilaciones" dada la elevada media de edad en un sector que antes de la alarma sanitaria carecía de suficiente personal para garantizar el relevo generacional.

Señarís sostiene que solo el 40% de los transportistas gallegos están operativos desde que arrancó el estado de alarma el pasado 14 de marzo y asegura que, desde entonces, sus condiciones laborales han estado marcadas por una "desprotección casi total". "Las mascarillas del Gobierno llegaron tarde, mal y a rastras. Tuvimos que esperar hasta el 6 de abril para disponer de dos mascarillas enviadas por Fomento y otras cuatro el 20 de abril; es decir, en 40 días solo tuvimos acceso a seis mascarillas desechables por camión", reconoce. "El hidrogel era casi imposible conseguirlo y pagamos hasta 50 euros en farmacia por un par de guantes y un bote de 250 ml de gel hidroalcóholico", explica.

El presidente de Fetram y Ascentra admite que la situación ha mejorado en los últimos días. "Recientemente se crearon centrales de compra, de hecho, Fetram adquirió 2.000 mascarillas para las asociaciones gallegas del transporte, a través de la Cecop, el centro de coordinación operativo de la crisis sanitaria de la Xunta", comenta.

Dificultades

Señarís subraya el rol de los transportistas durante el estado de alarma, una tarea fundamental para garantizar el suministro de alimentos a las cadenas de supermercados y a la población, entre otras tareas. Y ese trabajo "también merece un aplauso" desde las ventanas porque, a su juicio, no está exento de "muchísimas dificultades". "A los transportistas nos toca hacer el confinamiento en el camión y no es lo mismo estar confinado en tu casa que en dos metros cuadrados y lejos de tu familia", explica. "Un transportista que carga leche en A Coruña hasta Barcelona, está confinado en su camión hasta que vuelve para casa", relata.

La primera semana fue la peor, cuando apenas encontraban establecimientos para comer "o simplemente tomar un café caliente". "Después fueron habilitando algunos locales por real decreto, pero al principio era un caos, no había mucho donde elegir", precisa.

Ahora, el presidente de Fetram y Ascemtra tiene un frente abierto con la cadena de supermercados Dia, cuyas plataformas logísticas para el almacenaje y la distribución (en Galicia, situada en el compostelano Polígono del Tambre) "han tomado la decisión de obligar a los transportistas a que descarguen las mercancías que se recepcionan en dicha plataforma". "Todo por escrito en un comunicado, para que se haga efectivo a partir del día 1 de mayo", señala Señarís, que ha denunciado la situación vía administrativa ante el Gobierno. El presidente de Fetram asegura que se trata de "una total falta de consideración en estos tiempos del estado de alarma", cuyo objetivo es "engordar la cuenta de resultados" de la compañía de alimentación.

Imposición

Para Señarís, la decisión de Dia no solo vulnera "los protocolos de actuación en la cadena logística para la prevención y protección de empleados y subcontratados", también va contra "la Ley del Contrato de Transportes, cuyo artículo 20 establece quién es el responsable de la carga y descarga, que en todo caso se puede pactar, pero pactar es llegar a un acuerdo entre dos partes y esto es una imposición en toda regla".

A su juicio, esta "irregularidad" también fomenta la destrucción de empleo. "Se trata de un puesto de trabajo que tiene sus peculiaridades, ya que requiere de una formación específica y de un plan propio de prevención de riesgos laborales", asegura Señarís.

En este sentido, también advierte de las consecuencias laborales y del peligro que entraña para la seguridad de los transportistas. Al "imponer" esta labor a terceras personas, "se pierden las responsabilidades ante un accidente, no hay cobertura y no se reconoce la seguridad laboral al manipular maquinaria ajena y no estar cualificado para la maniobra de dicha maquinaria, obligándonos a hacernos responsables incluso de lo que le pase a la mercancía".

"Esto tiene un nombre y se llama cesión ilegal de trabajadores, al imponer a terceros el uso de maquinaria, incluso contratación de falsos autónomos eliminando costes sociales, laborales y en materia de prevención", señala.

Según Antonio Señarís, la Corporación Dia está asociada a AECOC, asociación de cargadores, fabricantes y distribuidores, que cada año saca a la luz una publicación, RAL (Recomendaciones AECOC para la Logística), y en ellas reflejan quién es responsable de la carga y descarga, así como los tiempos desde la llegada del vehículo a sus plataformas, "unas recomendaciones que no cumplen".

Desescalada

En cuanto a la reactivación de la economía gallega y española y, por consiguiente, del transporte, Antonio Señarís asegura que el "panorama es de incertidumbre total porque no todos los sectores se van a incorporar a la actividad al mismo tiempo ni al mismo ritmo que antes de la pandemia". "La hostelería y la industria del ocio, con toda la carga de alimentación y bebida que se mueve en estos ámbitos, quedará probablemente relegada en la primera fase", explica el presidente de la federación gallega y de la asociación coruñesa de transportistas.

Asegura que Galicia cuenta con unas 8.000 empresas de transporte con 20.000 camiones y más de 22.000 empleados.