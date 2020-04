El Instituto Pasteur crea un test que mide el grado de inmunidad

La empresa francesa TheraVectys, asociada con el Instituto Pasteur, ha desarrollado un test serológico de la Covid-19 que mide el nivel de inmunidad adquirido por una persona y con un grado de fiabilidad próximo al 100%, según el principal responsable del laboratorio. En una entrevista publicada ayer por Libération, Pierre Charneau, fundador y director científico de TheraVectys, asegura que su test permite "identificar a los individuos verdaderamente protegidos" gracias a la inmunidad.

Una información importante para las personas que están en contacto con enfermos, como los profesionales sanitarios, pero también para aquellos que trabajan de cara al público o personas del entorno de pacientes, destaca el responsable del laboratorio. Además, eso permitiría conocer el nivel de inmunidad real en las poblaciones de zonas muy afectadas por el Covid-19, lo que convierte la prueba en "una herramienta preciosa para el desconfinamiento", ya que, de acuerdo con su versión, no hay ningún otro test similar.

La razón es que los que existen hasta ahora se basan en la detección de los anticuerpos que desarrolla una persona después de haber sido infectado mediante la reacción de la sangre del individuo con una proteína del virus. Además de la falta de fiabilidad, Charneau señala que esas pruebas no permiten determinar "la calidad de la inmunidad". Es decir, que no permiten establecer si se está protegido ante un nuevo contagio, lo que "limita considerablemente su interés". Por el contrario, su test de "sero-neutralización" no solo detecta los anticuerpos, sino que sobre todo mide la capacidad que estos tienen para impedir que el virus entre en una célula, lo que "permite identificar a los individuos realmente protegidos".

En cuanto a la fiabilidad, sostiene que después de haber hecho miles de test, "por el momento no ha habido nunca falsos positivos". Y aunque reconoce que con el tiempo que llevan trabajando en él "es muy difícil garantizar un 100%" de acierto, insiste en que "la tasa de error es muy débil". Explica que su producto podría fabricarse en grandes cantidades puesto que tienen en reserva los reactivos necesarios para varios cientos de miles.