"¿Cómo se guarda la distancia de seguridad en una peluquería?"

Rafael Granados es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Galicia, la entidad que agrupa a un mayor número de autoempleados en la comunidad gallega, más de 12.000.

¿Qué opinión le merece el llamado Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad diseñado por el Gobierno?

De momento nos movemos en un mar de dudas. Lo que ha divulgado el Ejecutivo central es un conjunto de medidas orientativas por fases en el proceso de desescalamiento. Por eso, hasta que no salgan publicadas en el BOE las medidas concretas que afectan a distintos sectores y las estudiemos, no podemos realizar ninguna reclamación. Lo que sí sabemos, por lo que dice este documento orientativo, es que el comercio al por menor y los servicios podrán iniciar la actividad de manera individualizada y los clientes tendrán que solicitar cita previa para acudir al local. Es decir, si yo quiero cambiar la rueda de la bici, tendré que ponerme en contacto con la tienda de bicicletas y saber qué día y a qué hora tiene libre para poder acudir. Habrá que mantener las distancias de seguridad y en el caso de que se pueda, dentro del mostrador, poner mamparas, además de llevar guantes y mascarillas. Esa es la orientación que nos están dando. No se habla de metros cuadrados, no nos dicen si en un establecimiento de 150 metros cuadrados solo se puede atender a un cliente o a más. Otra de las cuestiones que no tenemos clara es cómo se va a mantener la distancia de seguridad o las medidas sanitarias necesarias en el sector de la peluquería. Tampoco sabemos cómo se va a gestionar el producto de prueba. Es decir, si regento una tienda de ropa y viene un cliente que ha pedido cita previa y me pide probar unas camisas, ¿qué va a pasar con esas camisas? Yo puedo mantener la distancia de seguridad con el cliente, pero el producto entra en contacto con la persona. Entonces, ¿ese producto se va a poder vender?, ¿hay que desinfectarlo?, ¿cómo lo tenemos que desinfectar? Y si una vez que ha sido desinfectado porque ha tenido que ir a la lavandería o no, ¿se va a poder vender como producto nuevo o como producto usado? Hay muchas cosas que están todavía en el aire.

¿Y sobre la reactivación económica derivada de la desescalada?

Una cuestión de la que estamos muy pendientes es de la necesidad de adaptar los ERTE al proceso de desescalada. Según la normativa del estado de alarma, todos los trabajadores en ERTE tienen que incorporarse en el momento del levantamiento. Pero si me limitan la actividad, esto no debería de hacerse así. Por ejemplo, si en la fase 1 solo puedo abrir la terraza de mi establecimiento de hostelería al 30%, posiblemente no necesite al resto de trabajadores durante ese periodo. Entonces, ¿me van a obligar a incorporar a todos los empleados desde el momento en que abro el negocio, o van a determinar una prórroga de unos meses que me permita adaptarme a la nueva situación para ir incorporando al personal?

¿Cómo gestiona desde ATA Galicia este proceso?

Todavía no sabemos los protocolos que se van a tener que aplicar en los distintos sectores, no sabemos cómo se va reincorporar la gente y cómo van a reaccionar los consumidores. Por ejemplo, acaban de llamarme del sector de la peluquería porque unas están situadas dentro del centro comercial y otras están fuera, dado que los negocios ubicados en el interior del espacio comercial no van a poder abrir ahora. Estoy convencido de que vamos a recibir un aluvión de llamadas sobre casos concretos, ya las estamos recibiendo, pero ahora mismo no podemos dar una respuesta fiable.