Netflix prepara 'Social Distance', una nueva serie grabada en confinamiento

Netflix y la creadora de Orange is the New Black, Jenji Kohan, están preparando Social Distance, una serie inspirada en el confinamiento por la pandemia de coronavirus y que se grabará desde las casas de sus responsables.

El realizador Diego Velasco dirigirá esta serie que contará con guiones de Hilary Weisman Graham, quien también será la máxima responsable de este proyecto.

"Nuestro trabajo como narradores es reflejar la realidad", dijeron los responsables de Social Distance en un comunicado. "Y en esta nueva, extraña y desconcertante realidad que estamos todos experimentando, sentimos la pasión de encontrar la conexión mientras a la vez nos mantenemos a distancia. Esto nos ha inspirado para crear una serie que cuente las historias del momento que estamos viviendo: las historias únicas, personales y profundamente humanas que ilustran cómo vivimos separados pero juntos", añadieron los responsables de la serie

El equipo de Social Distance explicó algunas de las dificultades que tendrán que sobrellevar para sacar adelante esta serie, como que los guionistas nunca se puedan reunir para escribir los episodios o que el director Diego Velasco tenga que dar órdenes a los actores de forma remota. Por ahora no hay reparto confirmado ni fecha de estreno de esta nueva propuesta que realiza Netflix.