"Esta pandemia deja imágenes durísimas e imborrables en mi retina"

El responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), David Freire, tiene 64 años y cuatro décadas de profesión a sus espaldas. Trabaja como intensivista en el centro de As Xubias desde 1988, y reconoce que las últimas seis semanas han sido las más "duras" de toda su trayectoria. "Nunca imaginé llegar a vivir algo así. Verlo en una película sí, pero en la vida real... De hecho, yo era de los que al principio, cuando empezaron a llegar las primeras informaciones de lo que estaba sucediendo en China, me mostraba bastante escéptico. No me lo podía creer. Hasta que la realidad, que es contundente, te da en las narices y no queda más remedio que aceptarla y ponerse a trabajar", señala.

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha grabado imágenes "durísimas, imborrables", en la retina de este experimentado intensivista. "Ver que no dejan de llegar pacientes, que se te empieza a acumular un caso detrás de otro; enfermos críticos que precisan ingresar en la UCI...; la angustiosa sensación de que ese flujo no va a cesar nunca y que te puede sobrepasar...", rememora, con un poso de tristeza. "Afortunadamente, nuestra unidad no colapsó, pero escuchabas las noticias que venían de Madrid, y el estar viviéndolo tú aquí, con ese temor a que pudiese pasar lo mismo... Un día ingresaban tres enfermos, al siguiente otro tres o cuatro... Enfermos que sabes que se van a acumular porque no les va a poder dar el alta en muchos días, debido al curso de esta dolencia. La terrible situación de ver cómo personas que llevan peleando por su vida dos, tres o cuatro semanas, fallecen. Y la dosis de esperanza cuando otros enfermos salen de la UCI, muy débiles en la mayoría de los casos, pero con la posibilidad de recuperar fuerza y regresar a su vida independiente", enumera.

El doctor Freire manda un "mensaje de ánimo" y todo su cariño a las familias de los pacientes fallecidos en esa unidad -"esperamos haber estado a la altura de las circunstancias", apunta, emocionado-, y se muestra muy agradecido con la implicación de todo su personal. Pese a la incertidumbre inicial. Frente al miedo. "Creo que se hizo un buen trabajo. Los EPI funcionaron y nos sentimos protegidos. El poner y quitar estos equipos ya forma parte de nuestra rutina y de nuestra vida profesional en la actualidad", explica, y agrega. "Esto ha sido como una prueba y un desafío para la sociedad actual".