Aplausos dentro de la UCI

Esta vez los aplausos de reconocimiento se produjeron en el propio hospital. Médicos de las UCI del Complexo Universitario de A Coruña (Chuac) quisieron rendir homenaje a sus compañeros no facultativos -enfermeros, celadores o auxiliares- sin cuyo labor diaria ellos no podrían realizar su cometido: salvar vidas. "La pandemia ha supuesto una sobrecarga de trabajo para el personal de la UCI terrible y paradójicamente, esto ha hecho aflorar un sentimiento de solidaridad y un trabajo en equipo como hacía tiempo que no se veía", explicaba uno de los doctores del servicio Fernando Mosteiro minutos antes de grabar un video en homenaje a sus compañeros y hacerles un pasillo en el que uno a uno fueron entrando a sus puestos mientras los médicos de la unidad le dedicaban sus aplausos y se sumaban así a una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y que se repitió en hospitales de toda España.

También el jefe de la UCI, David Freire, quiso resaltar "la gran labor profesional y la sobrecarga de trabajo que han tenido" durante semanas sus compañeros en tareas que muchas veces quedan invisibilizadas cuando se traspasan las puertas del área de críticos. Como ejemplo puso la dificultad que conlleva el simple hecho de cambiar de posición a un paciente con Covid-19. "Son enfermos muy graves. El 97% necesita estar intubado y con un respirador y conviene que cambien de postura y que de estar de espaldas en la cama se les coloque boca a abajo", explicó Freire, quien indicó que solo para esta tarea "se precisan hasta cuatro o cinco personas". "Uno puede no darle importancia pero se trata de pacientes inestables, con un tubo en el respirador que no puede nunca quitarse de la tráquea, que suelen estar conectados a otros dispositivos para su monotorización o que pueden estar con la máquina de diálisis, etc... Todo esto obliga a que el cambio de postura sea un movimiento delicado y coordinado y esto hay que hacerlo todos los días o incluso si se cambia de posición y el paciente empeora a la media hora hay que volver a hacerlo todo otra vez. Queremos agradecer el gran esfuerzo y la labor que realizan nuestros compañeros; enfermeros, celadores, limpiadores o auxiliares", indicó Freire. Los dos facultativos destacaron lo "terrible" y "extraordinario" de la pandemia que hizo que hasta medio centenar de pacientes precisase ingresar en críticos en el hospital coruñés y que obligó incluso a construir en tiempo récord una nueva UCI por si era preciso ante una posible demanda de pacientes superior a la de camas existentes hasta ese momento. "Todo el compañerismo y la solidaridad que ha aflorado con esta situación ha hecho que muchos médicos que ya teníamos en alta estima a estos compañeros, ahora los tengamos en un pedestal", señalaba Mosteiro durante la presentación del homenaje a parte de la plantilla de esta área.

Por todo ello y porque para que un paciente abandone la UCI no solo hay que contar con el trabajo de los facultativos, los médicos intensivistas quisieron rendir un homenaje en forma de video y aplausos a esas decenas de manos que cada día ponen su granito de arena para que los pacientes se recuperen lo antes posibles y abandonen la unidad y vayan a planta: enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería, etc... "El trabajo que se realiza a diario en las UCI no podría llevarse a cabo sin la inmensa labor de todo el personal asociado. De hecho los propios intensivistas reconocen que ha sido el trabajo en equipo una de las claves para que las UCI hayan podido cumplir su misión con eficacia durante las semanas más duras de la crisis sanitaria que padecemos", señalaban ayer desde la Sociedad Española de Medicina Intensivista, organizadores de esta iniciativa a nivel estatal.

En el caso del Chuac, como en el resto de hospitales que participaron de la iniciativa, el homenaje arrancó en forma de video con los médicos de la UCI portando carteles en los que agradecen el trabajo de celadores o enfermeros que trabajan codo con codo en su misma unidad. Después los facultativos se dividen en dos hileras para hacer un pasillo por el que poco a poco van pasando todos los trabajadores de las unidades de críticos que no son médicos. Un sonoro aplauso acompaña la entrada de estos profesionales que muchos agradecen con el mismo aplauso para los doctores que cada día luchan por salvar vidas en el área al que acuden los pacientes más graves.

Aplausos de homenaje y reconocimiento al personal sanitario que ayer no tuvieron que esperar hasta las 20.00 horas para ser dados. Un agradecimiento que esta vez no llegó de la ciudadanía sino de quien comparte lugar de trabajo cada día.