Otras cuatro muertes en hospitales elevan a 555 los fallecidos con Covid-19 en Galicia

Otras cuatro muertes comunicadas por los hospitales gallegos a última hora de ayer elevan a 555 los fallecidos con Covid-19 en Galicia, una cifra que se suma a las cuatro víctimas mortales registradas durante la mañana de este jueves. No se han notificado, no obstante, nuevas víctimas en residencias de ancianos.



Así, según la Consellería de Sanidade, en las últimas horas ha fallecido una mujer de 55 años que se encontraba ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), otra mujer de 89 años que se encontraba en el CHUS, una mujer de 92 años ingresada en el Hospital de Vigo y un hombre de 90 que se encontraba en el Hospital San Rafael.



Estas cuatro víctimas mortales se suman a las cuatro que el Sergas comunicó al mediodía: dos mujeres, de 86 y 90 años de edad, que estaban ingresadas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), y una mujer de 96 años y un hombre de 48 años que permanecían en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Todas estas personas tenían, según Sanidade, patologías previas.



Con la actualización de datos, y después de que este pasado miércoles no se hubieran notificado muertes ni en hospitales ni en residencias (por primera vez desde mediados de marzo), el total de fallecidos con coronavirus en Galicia se eleva a 555, de los que 427 recibían atención hospitalaria, y 128 fallecieron en residencias de mayores.



Por áreas sanitarias, se han registrado 115 muertes en hospitales del área de A Coruña; 88 en hospitales del área de Vigo; 87 en el área de Ourense; 73 en el área de Santiago; 25 fallecidos en hospitales del área de Lugo; 24 en el área de Ferrol; y 15 en el área de Pontevedra.



Casos activos