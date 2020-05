El Nueva York magullado

La pandemia del coronavirus ha dejado en la ciudad de Nueva York más de 16.000 muertos. Con la crisis sanitaria, llega también la económica y quienes quieran sobrevivir con sus negocios tendrán que reinventarse. 'Reimaginar Nueva York'. Es el eslogan escogido para un grupo de trabajo en todo el estado por el gobernador Andrew Cuomo. El golpe, según advierten, ha sido "devastador" en la ciudad. Hoteles que no sobrevivirán a la crisis, precios que caerán en picado... En consecuencia, tocará adaptarse a la nueva realidad socioeconómica que deja la pandemia y que conllevará cambios en los barrios

Hasta hace dos meses C&B, el pequeño café abierto en 2015 por Ali Sahin en Alphabet City, era uno de esos espacios que han definido en parte el Nueva York de los últimos años. Un local mínimo pero acogedor, oficina frecuente para jóvenes con ordenador, con una banda sonora apreciable y un menú reducido pero lleno de alegrías para el paladar e infinitamente más accesible que el restaurante de estrellas Michelin por el que pasó este economista turco reconvertido primero en chef y luego en emprendedor de la restauración.

Hoy, como el resto de una Nueva York azotada como pocos lugares del mundo por la tormenta del coronavirus, con más de 16.000 muertos solo en la ciudad, Sahin vuelve a tener que reinventarse, esta vez para tratar de mantenerse a flote. El café es panadería. Quedan cinco de los ocho empleados. De las reclamaciones de ayuda para pequeños negocios por ahora no hay noticias y prosiguen las negociaciones con el casero sobre el alquiler. Los ingresos son el 20% de lo que eran en febrero pero Sahin aún tiene fuerzas para sonreír.

Cero, no obstante, es una amenaza para decenas de miles de negocios en Nueva York, especialmente los llamados mom and pop, esos pequeños, familiares o independientes con 10 empleados o menos que son parte vital para que esta ciudad sea la que es, o la que era antes de contagiarse del Covid-19. Algunos cálculos creen que más de la mitad, unos 186.000, podrían no sobrevivir a esta crisis sin calendario certero de salida que tiene en zozobra a todos los sectores económicos e industriales y a todo tipo de empresas pero que al golpear a sus restaurantes y bares, a instituciones culturales y artísticas grandes y pequeñas, a su vida en público, amenaza su esencia.

Reimaginar Nueva York, el eslogan que ha escogido para un grupo de trabajo en todo el estado el gobernador Andrew Cuomo, es una misión complicada en su principal urbe. Y es difícil porque el golpe ha sido "devastador", como dice por teléfono Andrew Rigie, director ejecutivo de la NYC Hospitality Alliance, donde están representados muchos de los 25.000 restaurantes, bares y establecimientos nocturnos de la ciudad.

Parados en la urbe

Antes de la crisis daban empleo a más de 300.000 neoyorquinos. Muchos están ahora en la lista de casi más de un millón de nuevos parados de la urbe. Y se acumulan las incógnitas, sobre todo para el próximo año y medio o dos años, hasta que haya vacuna y la naturaleza humana que llama a socializar pueda más que el virus y el miedo.

"Nadie sabe cuál va a ser el comportamiento del consumidor ¿Cuándo van a poder volver a gastar los neoyorquinos? ¿Cuándo van a volver los 70 millones de turistas?", se pregunta Rigie.

Interrogantes parecidos marcan al sector hotelero de una ciudad con 130.000 habitaciones y donde 40.000 de los 55.000 empleados han perdido el trabajo según los datos de Vijay Dandapani, presidente y consejero delegado de la Asociación Hotelera de NYC. "De los 700 hoteles al menos 100 no sobrevivirán", valora en un correo electrónico. "No se espera volver a los niveles pre-covid antes de dos años y medio o tres años", y aunque "será el mercado el que determinará los precios", calcula que "si tras los atentados del 11-S los precios de las habitaciones cayeron entre el 25 y el 30%, ahora se reducirán 50% hasta que haya una vacuna".

El economista James Parrott, del Centro para Asuntos de la Ciudad de Nueva York de The New School, subraya por teléfono el "profundo y preocupante impacto económico" de esta crisis, que en Nueva York "ha creado el riesgo de perder muchos pequeños negocios y un desplazamiento laboral sin precedentes concentrado especialmente en los sectores de hostelería y restauración, servicios y pequeño comercio y que golpea muy duro a los trabajadores de bajos ingresos" en una ciudad donde "la red de protección social no está preparada para ayudar a la gente a esta escala". Y la predicción es clara: "va a cambiar la vida de los barrios".

Espina dorsal

La especialidad de Parrott es la política económica y fiscal, muy alterada en una ciudad en cuyas arcas el impuesto de propiedad es una espina dorsal ahora dañada y amenazada por impagos. Pero si Parrott algo ve "realmente preocupante" es que esta crisis "pone en peligro seriamente las artes y la cultura, una parte nuclear de Nueva York y más relevante en la ciudad que en la mayoría de lugares".

Habla de Broadway, de los grandes museos y de instituciones asentadas, pero también de "pequeños teatros que viven semana a semana", de muchos artistas que ya antes no tenían el lujo de una fuente de ingresos estable. "En un mundo mejor tendríamos un gobierno de la nación que asumiría lo importante que esto y se aseguraría de que puede continuar", dice, "pero no tenemos ese tipo de gobierno nacional estos días".

Dentro de los golpes, se quiere ver oportunidad. Regie, de la alianza de restauración, usa la imagen de que "no se pueden cambiar las ruedas de un coche cuando está en marcha" para decir que este frenazo forzoso se podría usar "para que la defensa de estos adorados pequeños negocios dejen de ser solamente un talking point de los políticos y se adopten políticas que de verdad les ayuden".

Sahin, el dueño de C&B, está preocupado, pero su diagnóstico "no es totalmente desesperanzado". En su opinión, "Nueva York en unos años volverá, pero no todos podrán volver, y es difícil que nadie salga de esto sin magulladuras".