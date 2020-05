"Es la primera vez que salgo de casa"

En el casco urbano de Arteixo fueron muchos los que ayer salieron a la calle por primera vez desde el 14 de marzo. Marisol Caamaño fue una de ellas. "Fui una de las primeras infectadas, ingresé en el Materno, luego me mandaron para casa y ni me han llamado, nada, y eso que dicen que están haciendo todas esas pruebas. Hoy [por ayer] salgo por primera vez a la calle en cuarenta días y sin saber si todavía sigo afectada y tengo miedo a contagiar a otras personas, aunque yo tomo todas las medidas. Vivo sola y durante todo este tiempo no he tenido una visita, alguien que pudiese ayudarme. Las medicinas y las compras me las dejaban en la puerta", destacó Marisol, muy molesta porque no le realizasen la prueba para saber si seguía siendo o no positivo, lo que ha sucedido en muchos casos.

Isaura Peña también salió ayer por primera en el estado de alerta a dar un paseo a la calle, en compañía de su hijo José Manuel Otero, con el que ha pasado estos días de confinamiento. Tienen un perro y fue él quien lo sacó a pasear. "No entiendo que a los mayores de 70 años solo nos dejen salir una hora y los perros salen muchas veces", agregó Isaura, que también declaró tener "miedo aún a salir" y que la gente no guarde las distancias.

Las quejas por los perros son muy comunes. También otro vecino, Francisco Carreira, se pronunció en el mismo sentido: "Estoy muy contento porque por fin se pueden dar paseos y sin miedo a que te paren, aunque creo que se deberían dejar más salidas, porque estamos viendo que los perros tienen más derechos que las personas y algunos propietarios se están aprovechando. Sigo teniendo miedo a contagiarme y procuro guardar las distancias".