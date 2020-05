Sanidad prevé rebrotes y pide no confiar en la 'inmunidad de rebaño' para controlar el virus

Las cifras de lucha contra la pandemia de coronavirus mejoran cada día. El balance de las últimas 24 horas indica que las muertes diarias a nivel nacional bajaron hasta 164 -frente a las 276 de la víspera-, la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo, lo que suma un total de 25.264 víctimas mortales. Los nuevos contagios diarios confirmados por PCR bajaron a 838, con un total de 217.466 infectados y otros 1.654 nuevos curados, lo que supone que 118.902 personas han logrado ya superar la enfermedad, según el último balance del Ministerio de Sanidad. En Galicia se registraron ayer cuatro fallecidos, con lo que se alcanzan las 567 víctimas mortales y los infectados activos con el coronavirus superan los 3.000 -771 en el área coruñesa-, mientras que los curados duplican dicha cifra y rondan ya los 6.000, según datos del Sergas.

Pero si el control de la pandemia parece encauzado, no ocurre lo mismo con el futuro del virus, con el que habrá que aprender a convivir. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, alertó ayer de nuevos rebrotes mientras no haya una vacuna, y advirtió de que "la inmunidad de rebaño no nos va a sacar de esta", en alusión a que una vez frenada la transmisión se desconoce si el número de personas infectadas es suficiente como para inmunizar a una gran mayoría, y en que porcentaje protegería, algo que se conocerá con los estudios de prevalencia que están en marcha.

"Sabemos que hay una alta probabilidad de que pueda haber nuevos rebrotes", por lo que "todo el trabajo y los planteamientos de control de riesgos" se basan en dicha probabilidad. Simón expuso que no se sabe "si va a haber una segunda onda epidémica el otoño que viene", por lo que se trabaja para que los rebrotes sean pequeños y controlables, y que el impacto de una segunda ola sea "muchísimo menor". "Yo no sé lo que va a pasar, pero me resultaría difícil pensar que podamos tener una segunda onda epidémica de la magnitud de la que hemos tenido", aseguró. En este sentido, expuso que también dependerá de la responsabilidad "con la que nos comportemos todos", aunque añadió que existen ciertas áreas en las que la responsabilidad institucional es mayor que la individual, como ocurre en las residencias de ancianos o en los centros sanitarios dado el elevado número de contagios, que pueden hacer que se mantenga algún foco de transmisión. En opinión de Simón la evolución sigue siendo buena y estima que la desescalada no provocará un incremento del número de contagios siempre que cada uno actúe con responsabilidad.

En el caso de Galicia, además del número de personas fallecidas, también ha disminuido el número de casos activos de Covid-19, con 48 nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas, lo que eleva el número de casos a 3.187 casos. Los datos de la Consellería de Sanidade se adaptan desde el miércoles a la metodología del Ministerio de Sanidad para incluir el balance total de curados -suma de altas hospitalarias y epidemiológicas-, que duplican ya al de contagios. De los 3.187 casos activos en la comunidad, 771 se corresponden con el área sanitaria de A Coruña, 222 con la de Lugo, 613 con la de Ourense, 186 con la de Pontevedra, 773 con el área de Vigo, 475 con la de Santiago y 147 con el área sanitaria de Ferrol. De entre los que recibieron ayer el alta hay 48 infectados en residencias. Se trata, entre otros, de cinco usuarios de Bellolar en A Coruña y otro de Aspronaga.

En el área coruñesa continua el descenso de ingresados (72, uno menos que el sábado) y de pacientes en UCI (siete). El número de afectados en residencias y centros de discapacidad se sitúa en 241 tras un ligero repunte al detectarse cinco casos más en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad y cuatro (tres usuarios y un trabajador) en la residencia Orpea Coruña de Culleredo.