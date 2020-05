El comercio entra en la fase 0 de puntillas

El lento camino a la normalidad empieza en la fase cero que este lunes arrancó en A Coruña con medidas de relajación del confinamiento. Las aperturas de peluquerías, restaurantes con pedidos y pequeños comercios fueron tres de los gestos más esperados. Mientras que las primeras mueren de éxito con las agendas de citas repletas, se temen no poder dar respuesta con la atención que ayer empezó a cuentagotas, el comercio local no se ha lanzado en masa a abrir la reja porque, como dicen, una cosa es levantarla y otra muy diferente hacer que los clientes la crucen. Para muchos, las limitaciones de tramos horarios en las salidas suponen un hándicap en esta fase que arranca en la ciudad de manera tímida, aunque con todas las precauciones asumidas

Ayer fue el día cero de la fase cero. El inicio de un camino hacia la "nueva normalidad" que apenas se dejó sentir en el comercio local. Muy pocos locales de menos de cuatrocientos metros cuadrados animaron esta senda. Las aperturas fueron contadas, con citas previas y aforo limitado, eso sí. No es el caso de las peluquerías que, en apenas 24 horas de la publicación del decreto de las fases en el BOE, se vieron desbordadas por las peticiones de citas que, en las actuales condiciones de aforo y protección, no podrán satisfacer en semanas.

Para muestra, el Salón Concept Hair, en la calle Fernández Latorre. "Abrí la agenda ayer por la noche [por el domingo] al publicarse la normativa en el BOE y tengo una lista de 200 personas", explica Sergio Camiña, propietario de la peluquería. En solitario se lanzó este primer día a atender a las primeras clientas, para ir probando. El resto de las empleadas se irán incorporando a partir del miércoles, especifica. Y es que trabajo no le va a faltar a Camiña con esa lista de espera que, como indica, con las limitaciones actuales de aforo, al igual que otros centros, tardará un mes en ir bajando. "Me resulta raro ver el salón tan vacío, no poder ofrecer revistas ni café", aporta.

En el reverso de la moneda se encuentra el sector de la moda o de la joyería. Quienes abrieron la puerta lo hicieron para desinfectar el género y atender algunas citas previas y/o entregar encargos realizados por los clientes antes o durante el encierro. Muchos aguardan a que el día 11 el alivio sea mayor y les asegure mayor afluencia de público.