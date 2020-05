El Gobierno plantea limitar el aforo en las aulas en septiembre si no hay vacuna

Si el Gobierno descarta que los alumnos, salvo contadas excepciones como los de la ABAU o los más pequeños, vuelvan a las aulas para acabar el curso, tampoco está claro que todos puedan reincorporarse a la vez en septiembre al espacio físico del aula para arrancar con normalidad 2020/2021. Ayer trascendía que el Ministerio de Educación estudia con las comunidades cómo organizar la vuelta a clase en otoño "guardando las imprescindibles medidas de seguridad sanitaria" si no puede haber más de 15 alumnos por aula.

Fuentes de Educación explican que el Ministerio está ya preparando la organización de la vuelta a las aulas en el nuevo curso cumpliendo las medidas de distanciamiento dictadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por la Covid-19, informa Efe.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, alegaba ayer en una entrevista en el Heraldo de Aragón que "si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas" y detallaba en El diario de la educación que están valorando un "modelo combinado, entre lo presencial y la distancia", de modo que los espacios de los centros tengan una cobertura de en torno al 50% de alumnos. Unos serían atendidos presencialmente y otros a distancia y habría que fijar formas de "alternar".

Mientras, lo que pueda impartirse o no en esta tercera evaluación es objeto de interpretaciones distintas entre la Consellería de Educación y la Confederación de Anpas Galegas.

Esta agrupación de padres de la pública entiende que en las instrucciones trasladadas el día 28 a los centros se señalaba que "durante el tercer trimestre se desarrollarán actividades de recuperación, repaso, refuerzo y en su caso, ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten necesarios para todo o parte del alumnado". Los padres creen que este enunciado significa que "no se puede avanzar materia" y "mucho menos podría evaluarse sobre ese irregular avance", mientras que, alegan, un documento de la Consellería con instrucciones para los centros indicaría que sí "puede entrar" materia nueva en este trimestre y que se puede evaluar para "favorecer la calificación final" del estudiante.

Para estas ANPA, el mensaje sería "contradictorio" y avisan de que hay alumnado que no puede seguir el ritmo de clases a distancia y debe tener "la certeza" de que no se está "avanzando en materia a sus espaldas". Por ello, instan a Educación a transmitir con urgencia que "no se puede avanzar" en la materia ni "evaluar" sobre lo avanzado, de modo que el curso que viene arranque donde quedó este el 13 de marzo.

Ese documento de aclaraciones también contemplaría que en la convocatoria extraordinaria se parta de lo estudiado en los dos primeros trimestres, no lo que se pueda impartir de materia en la tercera evaluación, aunque esta sí pueda utilizarse para subir nota. También se deja el adoptar la decisión de promoción o titulación en la convocatoria de junio o e n la de septiembre.