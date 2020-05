Docentes y ANPA ven "muy difícil" aulas con 15 niños sin más recursos

"Si no se amplían recursos" tanto docentes como las ANPA consultadas ven "muy difícil" iniciar el próximo curso con aulas de 15 alumnos y combinando la docencia presencial con la virtual. Coinciden en esa "necesidad o urgencia" las voces de la comunidad educativa ya que si solo puede haber la mitad de alumnos en clase, 15 pone como referencia el Gobierno central, "o se habilitan más aulas en los centros, que eso estará condicionado por el espacio y en muchos será imposible, o se amplía el número de docentes...", reflexionan.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, manifestó ayer que tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades están planificando la vuelta al próximo curso escolar en septiembre teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar un repunte de la pandemia. Lo expresó Montero ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, confirmando así las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, el lunes en una entrevista.

"La cuestión es que todavía no está claro este fin de curso y ya se está hablando del inicio del próximo", expresó Xavier Estévez, docente, que indica que queda por aclarar algo muy importante: si volveremos a las aulas este mes o en junio. "Tampoco queda claro, desde mi punto de vista, el tema de las repeticiones: al no haber una referencia de número de suspensos, por ejemplo, puede haber desigualdad de criterio entre centros y entre profesores", añade.

En cuanto a las aulas con la mitad de alumnos para el próximo curso, Estévez indica que lo ve "por turnos; que la mitad del grupo asista a clase presencial lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves". Todo esto habría que combinarlo con la docencia virtual, lo que supondrá "doble esfuerzo" para docentes, como indican los profesionales consultados. Para Luz Beloso, profesora en un instituto, "los recursos son clave". "Que no puede haber clases de 30 alumnos lo venimos diciendo desde hace mucho; se podría aprovechar esta situación para bajar la ratio", indica. Según Rocío Paramá, docente de Primaria, "si se plantea por turnos en días alternos, prácticamente no vamos a avanzar en materia, y teniendo en cuenta la necesidad de recuperar contenido de este curso, no sé cómo vamos a hacer", explica.

2.746 trabajadores menos

El sector educativo ha perdido 53.595 trabajadores desde el inicio de la pandemia, de los que 2.746 han sido en Galicia. Así se desprende del cálculo de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) con los datos de afiliación media a la Seguridad Social de marzo y abril. Estas cifras indican que el sector educativo tiene un 5,35% menos de trabajadores que en febrero, lo que tiene especial incidencia en la educación infantil y los sectores socioeducativos.