La directora de Salud Pública de Madrid dimite tras pedir Ayuso entrar en fase 1

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitió ayer de su cargo un día después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase uno de la desescalada -lo solicitó formalmente ayer-, a pesar de presentar el mayor impacto de la pandemia de España y del debate que generó en el seno del Ejecutivo autonómico.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Laguna, Yolanda Fuentes fue nombrada directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2019. El Gobierno regional de coalición entre PP y Ciudadanos presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso no aclaró los motivos de su dimisión, confirmada tras el debate interno en el Ejecutivo. Díaz Ayuso consideraba que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), defendía que la región está preparada para pasar a la fase 1 ya que tiene "un sistema sanitario robusto".

Díaz Ayuso reconoció ayer no haber hablado con Fuentes, que era partidaria de mantener a Madrid en la fase 0, que limita la movilidad y la actividad económica. "No, no he hablado con ella pero sí sé lo que quiero hacer en Madrid y es poner al frente a los mejores", dijo la presidenta.

La comunidad ya cuenta con sucesor de Fuentes. El exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, se pondrá al frente de la dirección general de Salud Pública, según informó mediante un comunicado.