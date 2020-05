Feijóo eleva el tono contra el Gobierno y exige la vuelta de las competencias a Galicia

El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó ayer en el Parlamento una dura intervención contra la gestión de Moncloa. Elevó el tono de reproche con respecto a todos sus anteriores pronunciamientos para arremeter con intensidad contra el Gobierno central y reclamar la vuelta de las competencias asumidas por el mando único del Estado desde la aparición del Covid-19 a las comunidades autónomas porque, a su juicio, son las que han dado una respuesta "más ágil" a la pandemia. "No se puede gobernar mirando solo lo que ocurre en el centro de la capital. La respuesta debe ser única, pero no uniforme, porque España no es uniforme. ¡Qué se reparta la capacidad de decisión!", declaró en un momento de su comparecencia -la segunda- ante la Diputación Permanente del Parlamento.

Muy pocas decisiones salvó Feijóo de la gestión del Gobierno central. Lo mismo que el portavoz del PP, Pedro Puy. Nadie habló de las elecciones autonómicas, pero el ambiente era como de estar a las puertas, sobre todo después de que el PNV lograra que el Gobierno facilite las elecciones en julio en el País Vasco y abra esa vía también en Galicia. "No tengo interés por confrontar, solo es por aclarar la realidad. Pero uso la confrontación con el Estado para defender la salud de los gallegos y lo volvería a hacer", se justificó para responder a la oposición, también muy dura con Feijóo, cuando esta lo acusó de ser hostil con el Gobierno central, de echarle al culpa de todo lo que pasa en Galicia para así ocultar sus responsabilidades y de actuar con cinismo y propaganda.

El presidente de la Xunta insistió en reprochar la prórroga del estado de alarma y la continuidad del mando único, la falta de diálogo con las comunidades autónomas, la imposición de todas las medidas por parte de Madrid... Pero sobre todo, arremetió con la decisión de Moncloa de mantener todas las competencias para afrontar la crisis sanitaria, algo posible por el decreto de estado de alarma, por lo que exigió que la prometida "cogobernanza" se lleve a la práctica. "No se puede disfrazar de coordinación lo que fue una imposición a las comunidades autónomas hasta ahora", cargó.

La oposición le afeó su gestión de la crisis y las política de recortes en sanidad y servicios sociales. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, calificó de "gravísimo error" que Feijóo se oponga al estado de alarma y propuso movilizar 2.500 millones de euros del presupuesto de la Xunta para combatir los efectos que dejará la pandemia, dado que cree que el Ejecutivo autonómico no está utilizando todos sus recursos disponibles.

El portavoz del grupo Común da Esquerda en el Parlamento, Antón Sánchez, señaló que la crisis del coronavirus ha demostrado que las políticas de austeridad de la derecha "salen derrotadas de esta crisis" y que Feijóo "hace lo contrario de lo que dice", ya que "pide transparencia al Gobierno central cuando es el rey de la ocultación".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó que la Xunta vaya sobrada de "triunfalismo" y "falta de autocrítica" mientras dirige un sistema sanitario con menos profesionales y con menos medios" que antes de la llegada del PPdeG.