'Limbo', del coruñés Daniel Viqueira, opta a cinco premios Fugaz, los 'Goya' del corto

El cortometraje Xiao Xian del director barcelonés de origen chino, Jiajie Yu Yan, que retrata el choque cultural entre la tradición china y la segunda generación de jóvenes chinos nacidos en España, logró diez nominaciones a los Premios Fugaz 2020, una "sorpresa enorme" para su director. "Me siento súper feliz por las nominaciones recibidas, la verdad, no me lo esperaba para nada, y menos optar a diez nominaciones de las 15 posibles", señaló Yu Yan. Entre las categorías a las que opta a llevarse los galardones está la de mejor cortometraje, mejor dirección, mejor vestuario y maquillaje y mejor actriz. Aunque Yu Yan asegura que el premio que le haría más ilusión llevarse es el de mejor cortometraje, ya que el jurado estaría calificando el trabajo de todo el equipo al completo.

En las nominaciones de los Fugaz conocidas ayer, el cortometraje que le sigue con mayor número es A Little Taste, de Víctor Català, con seis. Empatados a cinco están Limbo, del coruñés Daniel Viqueira; A la cara, de Javier Marco; Hawaii, de Jordi Capdevila; y Eco, de Aitor de Miguel. Mientras que con cuatro están El monstruo invisible, de los hermanos Fesser (Javier y Guillermo), y Maras, de Salvador Calvo.

En la categoría de mejor actor, los nominados son Antonio de la Torre, por Black Bass; Manolo Solo, por A la cara; Albert Pérez, por Hawaii, y Jorge Cabrera, por Pozo. En la de mejor actriz, las candidatas son Ana Polvorosa, por A quien dices amar, Greta Fernández, por Lea; Sonia Almarcha, por A la cara, y Chacha Huang, por Xiao Xian.

En esta edición, los Premios Fugaz cuentan con una categoría de corto breve donde los primeros nominados son A Little Taste, de Víctor Català; El libre, de Fancesca Catalá; Sol, de Hans Ludwing, y Telekinesis, de Mikel Bustamante.